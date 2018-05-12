Ещё
Марк Клаттенбург: «Моуринью — один из самых сложных тренеров»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Марк Клаттенбург: «Моуринью — один из самых сложных тренеров» 

Спорт-Экспресс 12 мая 2018
Известный английский арбитр Марк Клаттенбург сообщил, что наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью является одним из самых трудных тренеров, с которым ему приходилось иметь дело.
— Когда Моуринью только приехал в Англию, он со всеми дружелюбно говорил, с ним можно было пообщаться на разные темы: о футболе, о жизни. Но когда он приехал в Англию во второй раз, то все поменялось. Наши отношения стали натянутыми, — цитирует официальный канал TalkSport на Youtube Клаттенбурга. — Он стал ставить под сомнения любые мои решения. Бывало, что он говорил мне об ошибке, чтобы я, пока два часа еду до дома, все время об этом думал. А потом я смотрю видео и понимаю, что все сделал правильно. Но это такие психологические игры.
Спорт-Экспресс: последние новости
"Орсер сейчас - лучший тренер". Татьяна Тарасова - об уходе Медведевой от Тутберидзе Семина пригласили в Перу Бретт Браун: "Если "Филадельфия" хочет претендовать на титул, нужно подписать высококлассных игроков"
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Верните мне ее, мне без нее плохо»9
Франция вернула Севастополь Украине19
На Украине появилась «патрульная полиция Крыма»157
Назван победитель боя Су-57 и F-2277
Далай-лама рассказал о Третьей мировой войне1
Видео
01:50
Рогозину найдут новую работу
Политика Люди
00:46
Следствие отпустило Малобродского
Общество
04:15
Названа неожиданная версия исчезновения малазийского MH370
Происшествия
04:30
Перенос посольства США в Иерусалим привел к убийствам
В мире
01:01
Украинцы устроили скандал на шоу Соловьева
Общество
00:40
«И что с этим Крымом делать?»
Украина Статьи
00:38
Кобзон отказался открывать Крымский мост
Шоу-бизнес
00:56
«Какие-то выродки»: Певцов об «Евровидении»
Шоу-бизнес
00:58
Бузова попрощалась с «мальчиками в памперсах»
Шоу-бизнес
01:00
Что россияне думают о новом клипе Киркорова
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение