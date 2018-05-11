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​Хайнкес впечатлён темпами восстановления Нойера
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​Хайнкес впечатлён темпами восстановления Нойера 

Евро-футбол.Ру 11 мая 2018
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес рассказал о восстановлении голкипера клуба Мануэля Нойера после травмы.
"Сегодня он выполнил тренировочную программу на 70-80%", — отметил Хайнкес на пресс-конференции перед игрой со «Штутгартом». «За ним было приятно наблюдать, он показал всё, что требуется от игрока его позиции.
Поездка на чемпионат мира? Он моё мнение знает, и оно останется между нами. Решение Мануэль должен принимать вместе с врачом. Он должен чувствовать себя хорошо».
Мануэль Нойер не выходил на поле в официальных матчах с 16 сентября 2017, когда «Бавария» разгромила «Майнц» 4:0.
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