Дик Адвокат не вошел в список кандидатов на пост главного тренера «Зенита» 

Санкт-петербургский "Зенит" не включил голландского специалиста Дика Адвоката в список кандидатов на пост главного тренера команды. Об этом сообщает ТАСС.
В шорт-листе помимо Адвоката фигурируют Сергей Семак, Синиша Михайлович, Миодраг Божович и Маурицио Сарри.
"Да, действительно, Адвокат не вошел в шорт— лист", — подтвердил информацию пресс-секретарь сине-бело-голубых Антон Макаренко.
Нынешний главный тренер «Зенита» Роберто Манчини договорился о расторжении контракта с клубом 14 мая.
Ранее сообщалось, что пять специалистов претендуют на пост главного тренера петербургского «Зенита».