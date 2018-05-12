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Дик Адвокат не вошел в список кандидатов на пост главного тренера «Зенита»
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Дик Адвокат не вошел в список кандидатов на пост главного тренера «Зенита» 

Газета.Ru 12 мая 2018
Фото: РИА Новости
Санкт-петербургский "Зенит" не включил голландского специалиста Дика Адвоката в список кандидатов на пост главного тренера команды. Об этом сообщает ТАСС.
В шорт-листе помимо Адвоката фигурируют Сергей Семак, Синиша Михайлович, Миодраг Божович и Маурицио Сарри.
"Да, действительно, Адвокат не вошел в шорт— лист", — подтвердил информацию пресс-секретарь сине-бело-голубых Антон Макаренко.
Нынешний главный тренер «Зенита» Роберто Манчини договорился о расторжении контракта с клубом 14 мая.
Ранее сообщалось, что пять специалистов претендуют на пост главного тренера петербургского «Зенита».
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