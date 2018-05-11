«С годами стали на одно лицо»: в Сети перепутали Ренату Литвинову с Земфирой 

Рената Литвинова опубликовала снимок по сути рабочего момента, но не все поклонники узнали артистку. Многие решили, что Рената показал фотографию своей близкой подруги, певицы Земфиры, настолько они стали похожи.
51-летняя актриса и режиссер Рената Литвинова и 41-летняя певица Земфира давно дружат, и с недавних пор стали настолько похожи прическами и стилем, что поклонники перестали их различать. О близости двух талантливых женщин ходит множество пересудов, в прошлом году даже появлялись слухи об их тайной свадьбе в Швеции. При этом Рената и Земфира свои отношения практически никак не комментируют. На днях Рената показала фото, на котором она стоит в профиль и выбирает местность для очередных съемок. При этом на звезде нет макияжа, волосы растрепаны, а одета она в спортивную кофту. Большинство комментаторов в Сети не узнали Литвинову и приняли ее за Земфиру. И даже на таком снимке Рената показалась поклонникам очаровательной и безупречно красивой.
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К слову, Рената Литвинова и Земфира совсем недавно встречались в Москве и попали под дождь, но это их совсем не огорчило. Актриса выложила теплый снимок с подругой в Инстаграм, и его восторженно приняли ее поклонники. А некоторые даже признались, что подписаны на Ренату исключительно ради возможности время от времени видеть свежие фото своего кумира — Земфиры.
Стоит отметить, что певица близка не только с Ренатой Литвиновой, но и дружит с ее дочкой Ульяной. Периодически Земфира бывает на днях ее рождения. 16-летняя девушка живет и учится в Париже, при этом мама приезжает к дочке при любой возможности и они вместе выходят в свет, радуя своими утонченными образами. Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, Одноклассники чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!