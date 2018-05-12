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Бретт Браун: «Если „Филадельфия“ хочет претендовать на титул, нужно подписать высококлассных игроков»
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Бретт Браун: «Если „Филадельфия“ хочет претендовать на титул, нужно подписать высококлассных игроков» 

Спорт-Экспресс 12 мая 2018
Главный тренер «Филадельфии» Бретт Браун отметил, что для успешной борьбы за чемпионский титул команде необходимо усиление. В текущем сезоне «Сиксерс» вылетели полуфинале Восточной конференции, уступив «Бостону» (1:4).
— В какой-то момент, когда для этого придет время, для победы в чемпионате нам понадобится помощь, — цитирует The Philadelphia Inquirer Брауна. — Если мы хотим претендовать на титул, то нам нужно подписать контракт с высококлассным игроком.
Отметим, что последний раз «Сиксерс» становились чемпионами в 1983 году.
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