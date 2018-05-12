Бретт Браун: «Если „Филадельфия“ хочет претендовать на титул, нужно подписать высококлассных игроков»

Главный тренер «Филадельфии» Бретт Браун отметил, что для успешной борьбы за чемпионский титул команде необходимо усиление. В текущем сезоне «Сиксерс» вылетели полуфинале Восточной конференции, уступив «Бостону» (1:4).

— В какой-то момент, когда для этого придет время, для победы в чемпионате нам понадобится помощь, — цитирует The Philadelphia Inquirer Брауна. — Если мы хотим претендовать на титул, то нам нужно подписать контракт с высококлассным игроком.

Отметим, что последний раз «Сиксерс» становились чемпионами в 1983 году.