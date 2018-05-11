Перепрыгнуть старших. Юниоров хотят убрать из «взрослого» фигурного катания

Несовершеннолетним фигуристам хотят запретить участвовать во взрослых соревнованиях. Юниоры способны выполнять технику более сложную, чем старшие спортсмены, но при этом рискуют травмой. За повышение возрастной планки для одиночных соревнований уже выступили несколько спортивных функционеров.

Ведение возрастного ценза

Предложение о повышении возрастного порога, с которого фигуристам разрешают участвовать в соревнованиях для взрослых спортсменов, прозвучало от тренера из Армении Рафаэля Арутюняна . Он работал с Мишель Кван Александром Абтом и был наставника двух единственных американских фигуристов, завоевавших медали на чемпионатах мира по фигурному катанию с 2009 года. В интервью изданию Ice Network он отметил, что выступает за введение минимального порога в 18 лет вместо нынешних 15. В пользу такого изменения, по его мнению, говорят в том числе и медицинские показания.

«Сейчас все только и говорят о прыжках, и люди начинают вредить себе. Как вы хотите остановить их? На мой взгляд, есть только один способ: не допускать на соревнования для старших спортсменов юниорок до 18 лет. Если мне 12 и я знаю, что могу зарабатывать деньги только после 18 лет, как думаете, буду ли я делать слишком много четверных прыжков или ровно столько, сколько нужно для победы, чтобы сохранить свое тело на будущее?» — сказал он.

Такие мнение Арутюнян высказал о выступлении бывших юниорок с большим набором прыжков. Арутюнян является уроженцем Тбилиси , однако с 2000 года работает в США . Обучение в качестве тренера проходил еще по советской системе, но считает, что не стоит подражать современному российскому подходу.

«Зачем следовать за Россией ? Мы должны следовать за реальностью, а реальность заключается в том, что вы хотите, чтобы эти дети оставались конкурентоспособными долгие годы», — сказал он.

В молодом организме, пояснил Арутюнян, кости еще не сформированы. Большое количество эффектных четверных прыжков наносит телу подростка огромный и неисправимый вред, который проявляется не сразу. Арутюнян тренирует юниора Нэтана Чена. В 15 лет этот американский фигурист мог выполнить два четверных подряд, в 16 первым в США выполнил четыре таких прыжка, в 17 — установил мировой рекорд, сделав пять четверных. В 2018 году в произвольной программе на чемпионате мира в Милане сделал шесть сальховов — правда, с помаркой во второй половине.

«Я пытался остановить его. Но из-за его культурного подхода не смог. Когда он был моложе, он всегда хотел делать больше. Когда я ставлю технику для элемента, это не значит, что я хочу видеть их на соревнованиях. Когда ему было 15 или 16 и он начал делать четверные прыжки, я хотел, чтобы он попробовал только один. Я пытался заставить его сделать гораздо меньше. Сейчас ему 18, и это не проблема», — пояснил тренер.

Тренер подчеркнул, что повышение возраста необходимо и по той причине, что рано или поздно зрители зададутся вопросом: почему юные фигуристы выполняют больше всего или вообще все эффектные прыжки? То есть молодые спортсмены могут выполнить более технически продвинутые элементы, а взрослые спортсмены предпочитают более легкие программы.

«Если зрителю не нравится взрослая программа, он может пойти на соревнования молодежи. Есть выбор: смотреть прыжки или фигурное катание. Но это нечестно, что подросток с телом мальчика конкурирует с молодой женщиной», — подчеркнул Арутюнян.

Нынешняя система подсчета очков заставляет спортсменов выбирать для программы наиболее сложные прыжки. Этот элемент проще всего выполнять юниоркам из-за идеального соотношения веса и размеров к силе. После полового созревания выполнение прыжков усложняется, поскольку вес и размеры увеличиваются больше, чем физическая сила.

Как 15-летние спортсменки попадают на взрослые соревнования

Трехкратная олимпийская чемпионка фигуристка Ирина Роднина рассказала НСН о существующем в фигурном катании разграничении. Для юниоров проводятся отдельные чемпионаты мира. Но во взрослых соревнованиях могут принимать участие 15-летние спортсмены из одиночных дисциплин.

«В танцах и парах чуть попозже. Сейчас, после Олимпийских игр, появляются предложения на будущее. И наша федерация наверняка готовит, и технические комитеты готовят. Точно так же как после Олимпиады в Ванкувере мы приняли решение о другой системе судейства. Это абсолютно нормальный процесс», — пояснила тренер.

Она отметила, что предложение по повышению ценза направлено не против россиян, поскольку у самих американцев тоже есть юные фигуристы, добившиеся большого успеха. «Я думаю, это не против нас. У них тоже были 15-летние олимпийские чемпионки — и Тара Липински, и Сара Хьюз. Не нужно везде врагов искать. Предложение такое появилось, потому что есть разница, когда соревнуются 18-летние и 15-летние», — добавила Тарасова.

Тренер по фигурному катанию Татьяна Мишина подтвердила «360», что молодым и «маленьким» по размерам спортсменам гораздо легче даются прыжковые элементы программы, чем их старшим соперницам. Ярчайшими примерами, сказала она, являются те же 15-летние Загитова и Липински. Девочки раньше начинают выполнять сложные прыжки. А к моменту взросления и формирования организма это делать сложнее. В итоге в одних и тех же состязаниях участвуют разные возрастные категории: девочки и женщины. И уже вставал вопрос о поднятии планки до 16 лет.

«Показателен пример Медведевой и юниорки Загитовой на Олимпиаде. Близко вникающие в тему специалисты придерживаются мнения, что должна была выиграть Медведева. У них были разные программы, разное проникновение в них, выражение эмоции. У Загитовой была забойная музыка и эффектное выступление. Но есть нюансы, которые могут заметить только специалисты: передача музыки, чувства и так далее. Но получилось: кто перепрыгал, тот и победил», — подчеркнула она.

«Фабрика чемпионов»

«Всех интересует то, как она это делает, и меня в том числе. Все остальные не успевают «производить качественный товар» с той скоростью, с которой это делает она. Чтобы человека остановить, принимается решение по увеличению возраста, иначе спорт будет только омолаживаться. А это значит, что таким спортсменкам, как Медведева, в 18 лет придется заканчивать карьеру», — пояснил Маринин.

В итоге фигурное катание может прийти к тому, что не будет больше спортсменов вроде итальянки Каролины Костнер , которая в 30 лет участвует в четвертой по счету Олимпиаде. Спортсменки будут участвовать в одних, максимум двух играх. Но если выступать в качестве зрителя, пояснил Маринин, то гораздо интереснее смотреть за какими-то долгоиграющими историями, когда можно проследить взлеты и падения человека.

«Для зрителей и спорта в целом увеличение возрастного порога — хорошая новость. Но для конкретного тренера Тутберидзе и ее команды это плохая весть», — добавил фигурист.

То, что Медведева, Загитова и Трусова достигли впечатляющих результатов в весьма юном возрасте, говорит об их таланте и работоспособности. По словам Маринина, случайных людей в спорте нет: слабые остаются за бортом и не доходят до такого уровня.

Дискуссии о возрасте

Дискуссии о минимальном возрасте продолжаются в фигурном катании с начала 1980-х годов, когда ISU утвердил, за редкими исключениями, 14 лет в качестве минимального возраста участников. С сезона 96/97 для чемпионатов мира и Олимпиад ценз подняли до 15 лет. Возраст участниц стал жаркой темой для обсуждения трех ОИ с 1994 по 2002 год. В них приняли участие 15-летняя чемпионка мира Тара Липински из США, 16-летняя Оксана Байюль из Украины и ее ровесница американка Сара Хьюз. Дебаты возобновились после победы Алины Загитовой на ОИ-2018.

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По мнению канадского фигуриста и двукратного медалиста Олимпийских игр Брайана Орсера, сейчас Загитова воспринимается как ведущий молодой спортсмен — как и 13-летняя Александра Трусова, победительницы юниорского чемпионата мира 2018 года. Трусова стала первой одиночницей, выполнившей четверной тулуп, и первой, исполнившей два четверных и семь тройных прыжков в одной программе.

«Эта молодая девушка Трусова теперь делает четверные прыжки, но что она будет делать, когда ей исполнится 17 или 18? Сейчас все выглядит невероятно, все удивляются и пишут о ней в социальных сетях, но это может быть очень недолгим явлением», — сказал спортсмен.

В России уже были невероятно сильные и яркие юные спортсменки — например, олимпийская чемпионка Аделина Сотникова и любимица сочинской Олимпиады Юлия Липницкая. Однако обе девушки фактически покинули спорт перед ОИ-2018 из-за травм и эмоционального выгорания.

Во время последней Олимпиады серебряная медалистка Евгения Медведева , выигравшая первый из двух титулов чемпионки мира в 16 лет в 2016 году, отметила, что ей тяжело конкурировать с такими как Загитова. «Вы чувствуете себя так странно, потому что вы же старше и вы должны быть сильнее, чем они», — сказала Медведева.

Повысить конкуренцию

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Инициатива Арутюняна нашла широкую поддержку среди тренеров и спортивных чиновников, написало иностранное издание. В частности, за введение возрастного ценза высказался глава комитета Международного союза конькобежцев (ISU) по одиночному и парному катанию Фабио Бьянкетти.

«Я лично выступаю за повышение минимального возраста до 16 или 17 лет. Но пока это только мое личное мнение, а не мнение комитета. Но не потому что комитет против, а потому что мы только начали обсуждать этот вопрос во время встречи в Милане после юниорского чемпионата мира и никакого официального решения принято не было», — сказал он.

Бьянкетти уточнил, что пока официальные заявления к ним не поступали, но национальные федерации могут прислать его не позднее чем за три недели до начала июньского конгресса ISU.

Вице-президент ISU Александр Лакерник заявил, что этот вопрос заслуживает серьезного рассмотрения. Президент Федерации фигурного катания США Самюэль Оксьер также счел инициативу разумной.

«Думаю, что возрастные ограничения должны быть как минимум до 16 лет. Есть подходящий возраст для юниоров и подходящий возраст для взрослых фигуристов. Если поднять планку до 17-18 лет, то конкуренция станет выше, а соревнования станут интереснее зрителям», — пояснил Оксьер.

Это мнение разделил и заслуженный тренер России Алексей Мишин , работавший с Евгением Плющенко . «Должны быть соревнования девочек/мальчиков и женщин/мужчин. Так ситуация выглядит более честной в соревновательном плане», — подчеркнул он.

Самый пик прыжков приходится на возраст в 14-16 лет, сказала «360» Татьяна Мишина. И той же Костнер уже нереально соревноваться с юными девочками. Но молодые фигуристки не могут кататься как взрослые и передавать музыку и эмоции.

«Поднятие планки до 16 лет я поддерживаю. Тогда девочки смогут выступать на юниорских соревнованиях, которых тоже очень много. А дальше во взрослом спорте будет более-менее равная конкуренция, и [это] продлит карьеру возрастных спортсменок», — пояснила тренер.

Алина Загитова (1 место) и Евгения Медведева (2 место) на Олимпиаде-2018. РИА «Новости» /Александр Вильф

Опасно для здоровья

Исполнение большого количества четверных прыжков может нанести вред растущему организму. Такое мнение в разговоре с «360» озвучил спортивный врач Илья Мелехин. Он напомнил, что юная Александра Трусова часто падает на выходе из этих сложных элементов программы из-за того, что нет стабильности.

«А падения могут привести к травмам. Понятно, что ее программа усложнена для большей зрелищности. Но в ее возрасте ни связки, ни мышцы не окрепли. Поэтому с медицинской точки зрения логика в повышении возраста для участия во взрослых соревнованиях есть», — добавил он.

Не исключено, пояснил Мелехин, что эксперты ISU проанализировали данные о травматизме фигуристов и выяснили, что те, кто в 13-14 лет делают сложные прыжки, впоследствии имеют большие проблемы со здоровьем. И чтобы не «терять» детей, функционеры решили пойти на такой шаг.

«У нас же тоже есть прецеденты, когда молоденькие спортсменки становятся олимпийскими чемпионками, а потом пропадают из-за травм или психологических проблем», — заключил он.

В программе выступления, отметила Татьяна Мишина, можно выполнить строго лимитированное количество прыжков — семь каскадов. И это уже задача тренера — отработать сложный элемент так, чтобы он не наносил увечье спортсмену. Что касается наших перспективных фигуристок Трусовой и Анны Щербаковой , то у них отличный прыжковые данные. Хотя последняя спортсменка в прошлом году получила травму во время исполнения четверного элемента, но травмы в спорте — явление неминуемое.

«Но дальше будет интересно, как они смогут удержать умение выполнять такие сложные прыжки. Посмотрим, что будет, когда они пройдут процесс взросления, когда у них изменятся резкость и скорость вращения в воздухе. Выносливость то останется, но не она нужна для выполнения прыжков», — заключила тренер.