Олеся Владыкина: Буду болеть за Россию и немного за Египет

Двукратная паралимпийская чемпионка по плаванию, посол Москвы как города-организатора Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ Олеся Владыкина рассказала, почему она уважает вратарей, вспомнила, как ей удалось преодолеть страх воды, и объяснила, что такое российское гостеприимство.

Пришлось идти играть вратарем

Возможно, для кого-то это будет неожиданностью, но я люблю играть в футбол. Все началось еще с детства: почти все лето я проводила в спортивных лагерях, где у нас даже свободное времяпрепровождение было спортивным: баскетбол, волейбол, пионербол и, конечно, футбол. В футбол играли абсолютно все, мы разделялись на команды и устраивали матчи. Я всегда стояла на воротах. Вообще считаю, что вратарь чуть ли не самый ответственный игрок. Тем более нужно быть отважным человеком, чтобы стоять на воротах: как минимум не бояться получить мячом по лбу. Роль вратаря мне нравилась намного больше, может, еще и потому, что, когда я играла в нападении или в защите, остальным игрокам периодически отбивала ноги (смеется).

Так что любовь к футболу началась с личного опыта, в семье у меня заядлых болельщиков не было, но к спорту отношение было всегда особенное: родители занимались общей физической культурой, брат — уже профессионально хоккеем, я — плаваньем.

Мало кто знает, что спортивная жизнь Олеси Владыкиной начиналась именно с футбола

В детстве я боялась воды

Мало кто знает, но в детстве я боялась воды. Когда я была совсем маленькая, то страх был практически паническим: зайти в озеро или в реку для меня было целой трагедией. Все поменялось, когда я съездила с родителями на море, мне было лет пять или шесть. Удалось немного преодолеть свой страх, и после этой поездки меня отдали в бассейн, чтобы я училась плавать, чтобы поборола свой страх. И получилось! Меня заметил тренер и пригласил в свою группу в профессиональной школе.

Спорт — это свобода

Знаете, многие называют паралимпийцев людьми несгибаемыми, потому что сила духа в разы больше, чем у других спортсменов. Но я так сказать не могу, это все-таки другое. Я не несгибаемая, и слава богу! У меня есть свои слабые стороны, я их знаю.

Просто люди с ограничениями по здоровью сильнее, потому что их жизнь не ограничивается преодолениями только в спорте и в физической культуре. Жизнь в целом становится немного сложнее, это проявляется в каждодневных мелочах. И, на самом деле, спорт — это возможность отдохнуть от повседневности, возможность показать, что нет границ, нет барьеров, нет ограничений. Есть ты, твое тело, и ты можешь делать все, что ты захочешь, работать на максимум. Поэтому, мне кажется, спортсмены-паралимпийцы просто наслаждаются спортом, они действительно могут ценить всю полноту того, что дает спорт. Это чувство свободы, чувство достижения, чувство реализации, это общение, это компания, это наставничество.

Показать себя

Твой личный настрой — это уже половина успеха. Я когда-то была в Алма-Ате, и меня пригласили пообщаться с футбольной командой «Кайрат» перед очень важной для них игрой. И я им тогда сказала, что нужно просто ценить эту возможность: выходить на поле, бегать, защищать честь команды, клуба, страны. Потому что ты уже не совсем себе принадлежишь, на тебя смотрят твои родственники, друзья, в целом — страна. И просто нужно чувствовать от этого радость и, что не менее важно, благодарность за то, что есть такая возможность. И, конечно, показать все, на что готовы ребята. Я думаю, что наша сборная обо всем этом знает и, я уверена, покажет себя.

"Люди с ограничениями по здоровью сильнее, потому что их жизнь не ограничивается преодолениями только в спорте и в физической культуре".

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Как чувствует себя победитель

Психология победы довольно тонкая вещь. Сначала приходит осознание того, что ты добился. Потом — понимание, что это не просто твоя победа, но еще и победа тех людей, которые с тобой работали, которые в тебя вкладывали свои силы. И вот ты уже делишься этой победой со всей страной. Это придает как раз необыкновенную радость и чувство достижения. В спорте это очень важное чувство, когда ты достигаешь желаемого. Порой люди идут на безумные жертвы, чтобы добиться этого. И это чувство достижения пробуждает в тебе еще более мощные мотивы, резервы. Наверное, это и есть то самое чувство победы.

Когда в голове просто «вау»

Я всегда очень восхищалась нашим пловцом Александром Поповым (советский и российских пловец, четырехкратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира, 21-кратный чемпион Европы, один из доминирующих пловцов на мировом уровне в 1990-х. — Прим. welcome2018.com). Помню, как я, еще будучи в спортивном лагере, возможно, после игры в футбол смотрела его заплывы. Помню Олимпийские игры в Атланте — я не могла оторваться! Он плыл и дышал в другую сторону, то есть не видел нагоняющего его соперника на второй половине дистанции. Я за него так переживала, передать сложно. И потом, позже, когда я встретилась с ним вживую, я смотрела на него, а в голове у меня было только «вау».

Я бы пообщалась с Зиданом

Не могу похвастаться подобной футбольной встречей. Но, честно говоря, я не выделяю: футболист, баскетболист, волейболист. Пловец — это другое, потому что это родная для меня сфера. В остальном же я просто люблю спорт. Люблю и то, что спорт такой многообразный. В футболе, например, очень важно быть частью команды, это немного другая психология, чем в индивидуальных видах спорта. Я искренне уважаю футболистов.

Я всегда хотела поговорить с Зинедином Зиданом (французский футболист и тренер, главный тренер клуба «Реал Мадрид». Считается одним из величайших игроков в истории футбола. — Прим. welcome2018.com). Наверное, он для меня — это прямая ассоциация со словом футбол. Когда проходили чемпионаты мира, наши тренеры убегали с тренировок смотреть матчи, а мы выбегали за ними, нам ведь тоже было интересно! Наверное, после таких моментов Зидан и запал мне в душу.

"В спорте это очень важное чувство, когда ты достигаешь желаемого. Порой люди идут на безумные жертвы, чтобы добиться этого"

© Департамент спорта и туризма города Москвы

Все силы отдам России

На ЧМ буду переживать за Россию больше всего, все свои силы отдам России. Еще интересно, как будет играть Египет , наверное, потому что я увлекаюсь историей и древними культурами. Любопытно, как они будут играть. Так что да, Россия и немного Египет.

Это что-то особенное

Я была послом Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи 2014, участвовала в церемонии передачи паралимпийского флага в Ванкувере . Роль посла Чемпионата мира по футболу — это что-то новое и, несомненно, волнующее. Вообще ЧМ — это что-то особенное, он выделяется так же, как и Олимпийские или Паралимпийские игры. Для меня это возможность развить новые навыки, пообщаться с новыми людьми, принять участие в добрых проектах и, главное, сделать все от себя возможное, чтобы люди объединились вокруг этого грандиозного события.

Нам есть чем похвастаться

Как по мне, так российское гостеприимство — это та самая открытая русская душа, когда каждый человек принимается как член семьи, как родной. Когда не жалко ничего, когда и покажут, и расскажут, и подвезут, и рюмку нальют, и оденут. Это открытость к общению, к помощи, к взаимовыручке.

Тем более нам есть что показать и есть чем похвастаться во всех 11 городах, в которых будет проходить ЧМ. У всех областей богатейшая история! Я думаю, что нашим гостям можно будет чуть оторваться от футбола и оценить нашу великую культуру.

Что касается Москвы, то я бы не советовала как-то скрупулезно готовиться, нужно оставить все ожидания и просто приезжать. Это необычный, удивительный, чудесный город. Готовься — не готовься, но когда ты попадешь сюда, то все пойдет по своему плану, по своему графику. Очень сильно удивятся те, кто был в столице в последний раз 5-10 лет назад: город круто преобразился. Так что туристам остается приехать в Москву и обомлеть. Смотреть, гулять, ездить и впитывать ту силу, которую дает Москва.

Есть место силы

Мое место силы в Москве — это парк «Царицыно». Я помню, каким парк был до благоустройства. Когда еще Екатерининский дворец был в руинах, мне нравилось по ним лазить. Сейчас парк предстал во всем великолепии. Кроме того, это природа, это безграничное лесное пространство, это потрясающие пейзажи в любое время года. Не нужно ждать особенного дня, чтобы сюда приехать.

Олеся считает, что на тех, кто никогда не был в Москве, город произведет неизгладимое впечатление. «Готовься — не готовься, но когда ты попадешь сюда, то все пойдет по своему плану», — говорит она.

© Зураб Джавахадзе/ТАСС

Олеся Владыкина рекомендует:

Я бы посоветовала прогуляться по центру, особенно обратить внимания на набережные. Пройтись по Москворецкому мосту, погулять на Болотной площади, зайти в Нескучный сад, в парк Горького, а там и до «Лужников» недалеко.

Перекусить я бы посоветовала в кафе «Сок» напротив Третьяковской галереи. Оно вегетарианское, но, думаю, все найдут там блюдо по душе.