Людмила Турищева: как после ее выступления на Уэмбли рухнул спортивный снаряд

Наша гимнастка Людмила Турищева не единожды становилась олимпийской чемпионкой и чемпионкой мира. О самообладании и мужественности этой спортсменки ходили легенды, особенно после ее выступления в Лондоне в 1975 году, когда после того, как Людмила закончила выступление и стала покидать площадку, за ее спиной рухнули брусья.

Все началось с танцев

Люда Турищева появилась на свет в городе Грозном в 1952 году. Поначалу девочка наотрез отказывалась от карьеры гимнастки. Ей нравилось заниматься танцами. Когда Люде было 10 лет, ее заметил тренер Ким Вассерман, который сразу понял, что Турищеву ждет блестящее будущее. С трудом он уговорил ее пойти в гимнастику. Тем более, что волевой и упорный характер школьницы как нельзя лучше подходил для большого спорта.

Уже через 6 лет, когда у юной гимнастки уже был другой наставник Владислав Растороцкий, Турищева выступила на своих первых Олимпийских играх, которые проходили в тот год в Мексике . Тогда советская сборная, в составе которой и находилась Людмила, завоевала золото.

Не подвести страну!

Из года в год Турищева наращивала мастерство. В 1970 году на соревнованиях в словенском городе Любляне , где, надо отметить, у нее были весьма достойные соперницы, она по праву получила титул абсолютной чемпионки мира. Такая же горячая борьба развернулась и на Олимпийских играх в немецком Мюнхене в 1972 году. Оттуда Людмила вернулась уже с 2-мя золотыми медалями: в командном и личном первенстве.

Все эти победы не давались Турищевой легко. Тем более что конкурентки у нее всегда были очень сильными. Но Люда старалась не думать о титулах и званиях других спортсменок, она просто не хотела подводить свою страну, и показывала все, на что были способны гимнастки из СССР.

Тем временем Людмила переехала в Ростов-на-Дону и подала документы в местный педагогический институт. Но упорная гимнастка и здесь, так же, как и в спорте, не остановилась на достигнутом. Закончив обучение в вузе, она поступила в аспирантуру и вскоре получила звание кандидата педагогических наук.

Даже снаряд не выдержал напора

Но особое внимание как советских, так и иностранных болельщиков привлекло в свое время выступление Людмилы Турищевой в Лондоне на стадионе Уэмбли. Тогда в 1975 году она выполняла упражнения на брусьях разной высоты. Едва спортсменка закончила программу, сделала соскок и стала уходить, как снаряд за ее спиной просто рассыпался. Но Турищева даже не повернула голову. Она знала, что это случиться. Людмила почувствовала, что брусья еле держаться, еще во время выступления. Однако прекрасно осознавая всю опасность происходящего, она мужественно продолжала двигаться, снова думая только об одном: нельзя допустить ни малейшего поражения и опозорить страну.

За всю свою спортивную карьеру Людмила Турищева стала обладательницей множества наград, званий и титулов. Всего их 137!