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Кудашова стала двукратной чемпионкой Европы по тхэквондо
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Кудашова стала двукратной чемпионкой Европы по тхэквондо 

Газета.Ru 11 мая 2018
Фото: depositphotos.com
Россиянка Татьяна Кудашова завоевала золотую медаль чемпионата Европы по тхэквондо в весовой категории до 53 кг. Континентальной первенство проходит в Казани. Об этом сообщает ТАСС.
Кудашова победила представительницу Латвии Инессу Тарвиду.
Бронзовыми призерами чемпионата стали сербка Тияна Богданович и немка Маделина Фольгман.
Отмечается, что россиянка уже выигрывала чемпионат Европы в 2016 году.
Ранее сообщалось, что от России в первенстве также принимают участие чемпион мира Максим Храмцов (категория до 80 кг) и чемпион Европы — 2016 Вячеслав Ларин (до 87 кг).
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