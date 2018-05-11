Кудашова стала двукратной чемпионкой Европы по тхэквондо 

Россиянка Татьяна Кудашова завоевала золотую медаль чемпионата Европы по тхэквондо в весовой категории до 53 кг. Континентальной первенство проходит в Казани. Об этом сообщает ТАСС.
Кудашова победила представительницу Латвии Инессу Тарвиду.
Бронзовыми призерами чемпионата стали сербка Тияна Богданович и немка Маделина Фольгман.
Отмечается, что россиянка уже выигрывала чемпионат Европы в 2016 году.
Ранее сообщалось, что от России в первенстве также принимают участие чемпион мира Максим Храмцов (категория до 80 кг) и чемпион Европы — 2016 Вячеслав Ларин (до 87 кг).