Синхонистки-близняшки опубликовали фотографию в купальниках

Бразильские спортсменки-близнецы, выступающие в синхронном плавании Беатрис и Бранка Ферес опубликовали в инстаграме фотографию в купальниках, сообщает "Советский спорт"

Беатрис и Бранка выложили снимок с пляжа, где они стоят на песке.

Спортсменки были чемпионками Бразилии в юношеском дуэте и взрослом разряде в группе, а также участвовали на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро