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Синхонистки-близняшки опубликовали фотографию в купальниках
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Синхонистки-близняшки опубликовали фотографию в купальниках 

Газета.Ru 11 мая 2018
Бразильские спортсменки-близнецы, выступающие в синхронном плавании Беатрис и Бранка Ферес опубликовали в инстаграме фотографию в купальниках, сообщает "Советский спорт".
Беатрис и Бранка выложили снимок с пляжа, где они стоят на песке.
Спортсменки были чемпионками Бразилии в юношеском дуэте и взрослом разряде в группе, а также участвовали на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.
Ранее сообщалось, что популярная российская спортсменка, тринадцатикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Кудрявцева опубликовала откровенное фото.
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