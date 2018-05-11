Синхонистки-близняшки опубликовали фотографию в купальниках 

Бразильские спортсменки-близнецы, выступающие в синхронном плавании Беатрис и Бранка Ферес опубликовали в инстаграме фотографию в купальниках, сообщает "Советский спорт".
Беатрис и Бранка выложили снимок с пляжа, где они стоят на песке.
Спортсменки были чемпионками Бразилии в юношеском дуэте и взрослом разряде в группе, а также участвовали на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.
Ранее сообщалось, что популярная российская спортсменка, тринадцатикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Кудрявцева опубликовала откровенное фото.