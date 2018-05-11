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Выборы президента Федерации керлинга России пройдут 12 июня
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Выборы президента Федерации керлинга России пройдут 12 июня 

ТАСС 11 мая 2018
МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Отчетно-выборная конференция Федерации керлинга России (ФКР), на которой будет избран президент организации, пройдет 12 июня. Такое решение было принято в пятницу на заседании исполкома организации.
Действующим президентом ФКР является Дмитрий Свищев, организацию он возглавляет с 2010 года.
Мужская команда по керлингу не сумела отобраться на Олимпийские игры в Пхёнчхане, которые прошли в феврале этого года. Женская команда на Играх не вышла в плей-офф, в дабл-миксте Александр Крушельницкий в паре с Анастасией Брызгаловой стал бронзовым призером, однако позднее в допинг-пробе спортсмена, был обнаружен мельдоний. Результаты пары были аннулированы.
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