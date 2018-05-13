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Бывало, что хочется сладкого: Алина Кабаева о диете спортсменов
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Бывало, что хочется сладкого: Алина Кабаева о диете спортсменов 

Мир24 13 мая 2018
Фото: Газета.Ru
В России завершается подготовка к одному из масштабных событий в мире художественной гимнастики. Фестиваль «Алина» пройдет уже в десятый раз — под патронажем Благотворительного фонда Алины Кабаевой. Он объединит сотни юных спортсменов из России и других стран. Состоится фестиваль 21-го мая. Много интересных фактов о себе спортсменка рассказала телеканалу «МИР 24» в эксклюзивном интервью.
— Вам пришлось за три дня похудеть на три килограмма. В художественной гимнастике это вообще очень больной вопрос — девушки все время должны держать определенный вес, бороться за него. Как это было у вас? Вы на чьей были стороне — тренера или на какой-то другой?
Алина Кабаева: Я понимала, что мне надо. Сейчас смотрю на свою фотографию и думаю, боже мой, ну куда там было еще худеть! Конечно, бывало, что хочется сладкого — и мороженого, и пирожного. Но потом ты понимал, что нужно было надевать болоньевый костюм и бегать по стадиону, чтобы сбросить лишний вес, прийти после выходного с нормальным весом, с хорошим настроением. Для меня всегда было важно, чтобы у моего тренера, Ирины Александровны Винер, было хорошее настроение. Поэтому после выходного приезжали заранее и шли бегать, потом в баню, сгоняли вес. Потому что кушать хотелось. А сейчас спрашиваю — их не взвешивают. Нас взвешивали. В 11 часов отбой, и нас перед отбоем взвешивали. Утром опять взвешивание — посмотреть, сколько у тебя перегорело за ночь, а если не перегорело, ты прибавил вес, значит, что-то съел. Представляете, какая несправедливость! Сейчас сами следят за весом, и все спокойно происходит, не то, что у нас было.
Полную версию интервью с олимпийской чемпионкой читайте здесь.
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