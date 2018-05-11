Ким Кардашьян и Канье Уэст появились на публике на фоне слухов о разводе

На прошлой неделе в Сети появилась новость о том, будто Ким Кардашьян Канье Уэст оказались на грани развода. Журналисты зарубежных изданий утверждали, что звезда реалити-шоу уже проконсультировалась с юристом по этому вопросу. В качестве причины выдвигались разные предположения. Одно из них — нестабильно психическое состояние музыканта. Однако вчера Ким и Канье опровергли слухи о разладе в семье, появившись вместе на публике. Ким Кардашьян и Канье Уэст Папарацци сфотографировали супругов на выходе из ресторана. Влюбленные смеялись и выглядели счастливыми. Для ланча с мужем Ким надела бесформенное пальто, толстовку и легинсы. Образ дополнили коричневые сапоги на шпильке. Ким Кардашьян К слову, о проблемах в семье говорили посты Канье Уэста в Twitter. В последнее время рэпер нарушает договоренности с Ким и защищает позицию, с которой его супруга не согласна. Так, рэпер опубликовал фото их дома, хотя Ким неоднократно просила его этого не делать. Более того, артист посвятил несколько постов Дональду Трампу , в которых рассказала о своем уважении к нему. Хотя Ким поддерживала на выборах Хиллари Клинтон