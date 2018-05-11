Черчесов рассказал, на какой позиции хочет использовать Фернандеса 

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, как планирует использовать защитника ЦСКА Марио Фернандеса. «Я говорил с Гончаренко после ноябрьского сбора — мы уже тогда использовали его на позиции центрального защитника. На таких позициях не играют, „думая“ — там автомат работает. Пока думаешь — эпизод уже сыгран. Кучаев играл левого латераля в матче с „Краснодаром“ — его поставили на своё место — показалось, что он там думал: ой, а как же тут… Это как бы тебя перевели в другую комнату, где окно не слева, а справа.
В ситуации с левым защитником — центральных хватает. Камболов был на сборе и получил на ровном месте травму — мы так и не смогли его проверить. Если был создан определённый блок — Кудряшов, Васин, Джикия — то теперь надо думать, что правильнее для этого состава. Если мы играли с тремя центральными, то теперь ещё раз проанализируем», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Галина Козлова.