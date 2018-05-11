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Главный тренер «Локомотива» навестил пострадавшего от пиротехники мальчика
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Главный тренер «Локомотива» навестил пострадавшего от пиротехники мальчика 

Газета.Ru 11 мая 2018
Фото: РИА Новости
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин совершил визит в больницу, где навестил пострадавшего болельщика, сообщает "Советский спорт".
Наставник «железнодорожников» обратился к болельщикам с просьбой отказаться от использования пиротехники и других предметов, которые могут нанести вред здоровью фанатов и футболистов.
"На футбольном поле мы должны давать бой сопернику, но это не должно переходить на трибуны. Вы должны наслаждаться игрой. В матче с "Зенитом" наши болельщики воспользовались пиротехникой, и юный Кирилл, пришедший посмотреть на первое для него чемпионство любимой команды, получил страшные травмы. Таких ситуаций просто не должно быть", — заявил Семин в своем инстаграме.
Ранее стало известно, что основной защитник «Локомотива» не сыграет в матче с «Арсеналом».
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