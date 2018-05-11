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Тренер «Анжи» Скрипченко оштрафован за неучастие в послематчевом интервью
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Тренер «Анжи» Скрипченко оштрафован за неучастие в послематчевом интервью 

Чемпионат.com 11 мая 2018
Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о дисциплинарных санкциях в отношении клубов по итогам матча «Анжи» — «Ахмат» в 29-м туре РФПЛ.
«Анжи» — «Ахмат»: тренер команды «Анжи» Акаев покидал пределы технической зоны, за это он оштрафован на 30 тыс. рублей. Также исполняющий обязанности главного тренера «Ахмата» Ледяхов покидал пределы технической зоны, за это он оштрафован на 20 тыс. рублей. За неучастие главного тренера «Анжи» Скрипченко в послематчевом флеш-интервью он оштрафован на 50 тыс. рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.
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