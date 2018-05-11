В травме бейсболиста обвинили Fortnite

Вы наверняка понятия не имеете, кто такой Дэвид Прайс . А вот в Америке он — весьма известная личность. Так как является питчером одной из самых популярных бейсбольных команд страны Boston Red Sox. И обошелся команде Дэвид, мягко говоря, не очень дешево — его контракт в 2016-м потянул на $217 миллионов за следующие 7 лет.

И при всем при том Дэвид пропустил старт нынешнего сезона — у него нашли тоннельный синдром, что для швыряющего рукой мячи бейсболиста очень неприятная болезнь. Но при чем здесь игры? А при том, что в болезни обвинили… любовь Прайса к Fortnite.

Дескать, он настолько любит игру, что проводит в ней дни напролет, когда не играет и не тренируется. И конечно же это привело к проблеме с кистями рук. А они у него даже не золотые, а бриллиантовые. Поэтому нехорошо так относиться к подобной драгоценности. Тем более она уже и не совсем его, а командная. То есть общественная.

Болельщики и журналисты настолько довели Дэвида, что он клятвенно пообещал больше никогда не играть в Fortnite… когда находится на территории стадиона. Однако про свое свободное домашнее время не сказал ничего. Наверное, настолько подсел на проклятое игрище, что не может себя представить вне его.