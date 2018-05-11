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Американцы раскаялись в попытке снять тюрбан с религиозного министра
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Американцы раскаялись в попытке снять тюрбан с религиозного министра 

Lenta.ru 11 мая 2018
Фото: Lenta.ru
Министр промышленности Канады Навдип Байнс принял извинения от властей Соединенных Штатов за попытку снять с него религиозный головной убор. Об этом сообщает телеканал CTV News.
Байнс рассказал журналистам, что год назад в аэропорту американского города Детройт при досмотре сотрудник потребовал у него снять тюрбан, однако тот отказался. «Носить тюрбан — мой религиозный долг, — заявил политик. — Просьба снять его очень меня расстроила».
Канадскому министру пришлось пройти дополнительный досмотр, несмотря на то, что по закону, сикх, которым является министр, не обязан снимать тюрбан в аэропортах.
«Как только они поняли, кто я, и увидели мой дипломатический паспорт, меня тут же отпустили», — рассказал Байнс. Он отметил, что такое поведение сотрудников аэропорта говорит о дискриминации, которой подвергается множество простых людей. «Я понимаю, что безопасность важна, но правила есть правила», — добавил он.
Как пишет издание, в Администрации транспортной безопасности США признали, что досмотр был проведен с нарушениями и принесли извинения.
В 2015 году испанская газета La Razón опубликовала фотографию живущего в Канаде сикха, представив его террористом. «Один из террористов, который мог пересечь границу Греции вместе с сирийскими беженцами», — говорилось в подписи под снимком.
Сикхи — народность, проживающая на северо-западе Индии. Сикхские общины существуют во многих странах мира, в том числе в Канаде. К 2001 году там проживали около 300 тысяч сикхов. Представителем народности является министр национальной обороны Канады Харджит Сингх Саджан. Его семья переехала в Ванкувер из индийского Пенджаба в 1975 году, когда ему было пять лет.
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