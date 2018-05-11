Американцы раскаялись в попытке снять тюрбан с религиозного министра

Министр промышленности Канады Навдип Байнс принял извинения от властей Соединенных Штатов за попытку снять с него религиозный головной убор. Об этом сообщает телеканал CTV News.

Байнс рассказал журналистам, что год назад в аэропорту американского города Детройт при досмотре сотрудник потребовал у него снять тюрбан, однако тот отказался. «Носить тюрбан — мой религиозный долг, — заявил политик. — Просьба снять его очень меня расстроила».

Канадскому министру пришлось пройти дополнительный досмотр, несмотря на то, что по закону, сикх, которым является министр, не обязан снимать тюрбан в аэропортах.

«Как только они поняли, кто я, и увидели мой дипломатический паспорт, меня тут же отпустили», — рассказал Байнс. Он отметил, что такое поведение сотрудников аэропорта говорит о дискриминации, которой подвергается множество простых людей. «Я понимаю, что безопасность важна, но правила есть правила», — добавил он.

Как пишет издание, в Администрации транспортной безопасности США признали, что досмотр был проведен с нарушениями и принесли извинения.

В 2015 году испанская газета La Razón опубликовала фотографию живущего в Канаде сикха, представив его террористом. «Один из террористов, который мог пересечь границу Греции вместе с сирийскими беженцами», — говорилось в подписи под снимком.