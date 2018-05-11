США извинились перед канадским министром за тюрбан

Сотрудники безопасности в аэропорту Детройта потребовали от канадского министра Навдипа Сингха Бэйнса снять тюрбан. Извинения министру за инцидент принесли не только в министерстве США , но и в администрации Дональда Трампа

Представители администрации главы Белого дома извинились за инцидент в аэропорту Детройта, когда сотрудник безопасности повторно попросил канадского министра снять свой тюрбан, сообщила The Guardian , которая цитировала канадского министра Бейнса в интервью французской газете La Presse.

Сам случай произошел в апреле 2017 года. Бэйнс возвращался в Торонто после встречи с руководителями штата Мичиган. Он прошел проверку безопасности, но из-за того, что был в тюрбане, сотрудник попросил министра пройти дополнительные проверки.

«Он сказал, чтобы я снял свой тюрбан. Я спросил его, почему я должен снимать тюрбан, если металлоискатель не зафиксировал ничего подозрительного», — отметил министр. Бейнс признал, что ситуация была «неудобная». Но снять тюрбан отказался: «Я считаю, что это вторжение в мою личную жизнь … Они никогда не попросят меня снять одежду», — подчеркнул министр. Сотрудник аэропорта согласился. Но когда Бейнс прошел дальше, к нему подошел уже другой сотрудник безопасности и снова попросил вернуться на контрольно-пропускной пункт и снять тюрбан.

«Я вежливо ответил, что не представляю угрозу безопасности, так как прошел все проверки. Однако он попросил предъявить документы. Пришлось показать ему дипломатический паспорт», — рассказал министр. «Узнав о моем дипломатическом статусе, они сказали мне, что все в порядке. Но это уже не был удовлетворительный ответ», — подчеркнул Бейнс.

«К сожалению, такие случаи нередки с представителями меньшинств. Но они не должны становиться нормой. Я буду содействовать этому», — обещал Бэйнс. После этого инцидента министр иностранных дел Канады Христи Фриланд высказала разочарование работой своих американских коллег. Затем сразу два замминистра в США: внутренней безопасности и транспорта — извинились за случившееся.