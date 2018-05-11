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Тристан Томпсон вновь планирует стать отцом?
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Тристан Томпсон вновь планирует стать отцом? 

Popcake.tv 11 мая 2018
Фото: Popcake.tv
После последнего появления на шоу Эллен Дедженерес (Ellen), Ким Кардашьян (Kim) пришлось высказать свое мнение о ситуации в семье Хлои Кардашьян (Khloe) и Тристана Томпсона (Tristan). В этот раз девушка ответила, что верит в положительный исход этих отношений. А Тристан признался, что ему ужасно понравилась роль отца!
11 мая Ким появилась на шоу «Live». Ведущий спросил ее, поддерживает ли Ким Хлои после ее комментария о том, что Тристан «серьезно облажался».
«Да, конечно», — ответила Ким. — «Ну… В последний раз, когда я появилась на телевидении и прокомментировала всю эту ситуацию, меня заблокировали в соцсетях. И это была не Хлои. Так что… да. Я всегда поддерживала ее! Я всегда поддерживаю любовь и семью!»
Ким добавила, что несмотря на все проблемы внутри семьи, «Хлои держится молодцом». «Она целиком и полностью сфокусирована на ребенке», — добавила девушка.
До этого в шоу Эллен Ким призналась, что она была очень расстроена, когда узнала об изменах Тристана. «Хлои всегда отдает всю себя, полностью погружается в отношения». Ким сказала, что восхищается своей сестрой: «Она переехала в Кливленд! А ведь я все еще помню, как тяжело она переживала проблемы в прошлый раз!.. *»
Тем временем Тристан ответил на вопрос, планирует ли он еще детей? «Да, я собираюсь продолжать», — поделился он своими планами с журналистами. — «Может быть, еще парочку».
Сама Хлои никак не комментировала этот ответ. Но, то, что она наслаждается материнством — это точно. Достаточно посмотреть на фотографию с «Met», где девушка корчит рожицы перед телефоном. «Они поймали меня с моими детьми ЛОЛ», — прокомментировала Хлои запись, выложенную одним из поклонников в. В это время молодая мама болтала со своими малышами по.
*Речь идет об отношениях Хлои Кардашьян с ее бывшим мужем Ламаром Одомом (Lamar). ;
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