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Юная спортсменка «Воробьевых гор» стала чемпионкой России по плаванию
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Юная спортсменка «Воробьевых гор» стала чемпионкой России по плаванию 

Вестник района Гагаринский 11 мая 2018
Фото: Вестник района Гагаринский
Золотые медали на эстафете 4 по 100 метров вольным стилем среди девушек 2004 — 2005 годов рождения завоевала юная пловчиха спортивной школы «Воробьевы горы» Юлия Волкова. Она стала чемпионкой России по плаванию.
С 7 по 11 мая в Саранске проходит юниорское первенство России, где несколько спортсменок «Воробьевых гор» уже показали замечательные результаты. Золотая медаль завоевана учреждением впервые за многие годы.
Пропустив вперед Юлию Волкову, спортсменки из Санкт-Петербурга отстали почти на секунду, а бронзовые медалистки из Кемеровской области — на 7,5 секунды.
Также в составе сборной Москвы выступала Маргарита Крылова, выполнившая в предварительном заплыве на 100 метров брассом норматив мастера спорта Российской Федерации. Она преодолела дистанцию за 1 минуту 13,39 секунды и заняла общее 13-е место среди 43 сильнейших пловчих нашей страны в своей возрастной группе (девушки 2001 — 2003 годов рождения). Большинство спортсменок, которые опередили Маргариту, старше её на один — два года.
Тренер-преподаватель спортивной школы ОК «Воробьевы горы» Алексей Олегович Смирнов, подготовивший девушек к соревнованию, разделил успехи своих учениц.
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