«Локомотив» поздравил Сёмина с днём рождения 

«Локомотив» поздравил с днем рождения главного тренера команды Юрия Сёмина. Сегодня специалисту исполняется 71 год.
"К очередной дате Палыч оформил очередной трофей. И на сегодняшнюю тренировку приедет в отличном настроении. Традиция, когда-то заложенная им самим, соблюдена: первое время чемпионский кубок будет храниться на базе в Баковке.
Юрий Павлович, поздравляем от души! Вы — пример жизнелюбия, стойкости и преданного отношения к футболу. К новым победам и свершениям!" — говорится в сообщении клуба.
В этом сезоне «железнодорожники» под руководством Сёмина досрочно стали чемпионами России.