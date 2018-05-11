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«Локомотив» поздравил Сёмина с днём рождения
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«Локомотив» поздравил Сёмина с днём рождения 

Евро-футбол.Ру 11 мая 2018
Фото: Евро-футбол.Ру
«Локомотив» поздравил с днем рождения главного тренера команды Юрия Сёмина​. Сегодня специалисту исполняется 71 год.
"К очередной дате Палыч оформил очередной трофей. И на сегодняшнюю тренировку приедет в отличном настроении. Традиция, когда-то заложенная им самим, соблюдена: первое время чемпионский кубок будет храниться на базе в Баковке.
Юрий Павлович, поздравляем от души! Вы — пример жизнелюбия, стойкости и преданного отношения к футболу. К новым победам и свершениям!" — говорится в сообщении клуба.
В этом сезоне «железнодорожники» под руководством Сёмина досрочно стали чемпионами России.
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