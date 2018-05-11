Джермейн Дефо: «Не думаю, что мне нужно что-то доказывать»

Нападающий «Борнмута» Джермейн Дефо не считает, что ему нужно что-либо доказывать, чтобы попасть в заявку сборной Англии на чемпионат мира-2018. 35-летний англичанин уверен, что может приносить пользу.

— Не чувствую, что мне нужно что-то доказывать, — цитирует ESPN Дефо. — Я спокоен, если честно. Главный тренер знает, что если меня вызовут, я готов. Мне кажется, что если бы я провел больше игр в сезоне, то сейчас бы мы говорили о другом. Я никогда не думал о завершении международной карьеры, потому что я все еще чувствую себя способным приносить пользу и забивать голы.