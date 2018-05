Боррего возглавил «Шарлотт»

«Шарлотт»​ объявил о назначении на пост главного тренера Джеймса Боррего. По информации СМИ, контракт с 40-летним специалистом рассчитан на 4 года. Ранее специалист в течение трех сезонов работал помощником главного тренера «Сан-Антонио».

В минувшем регулярном чемпионате «Шарлотт» финишировал на 10-м месте в Восточной конференции.

🙌 IT’S OFFICIAL 🙌 Welcome to #BuzzCity, Head Coach James Borrego! Press Release: https://t.co/nubI7jN5p0 pic.twitter.com/wdwGAJCI5j

— Charlotte Hornets (@hornets) 10 мая 2018 г.