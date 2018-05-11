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Как Александр Побегалов не возглавил «Краснодар». Рассказывает тренер
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Как Александр Побегалов не возглавил «Краснодар». Рассказывает тренер 

Спорт-Экспресс 11 мая 2018
Один из самых колоритных российских тренеров Александр Побегалов в интервью «СЭ» рассказал, как ему поступило предложение от «Краснодара». Случилось это в 2009 году, когда краснодарский клуб вышел в первую лигу.
— Обиднее всего, что стоило договориться с «Волгой», сразу же возникло самое интересное в жизни предложение, — рассказал Побегалов. — Из «Краснодара».
— Он был еще не в премьер-лиге?
— Только вышел в первую. Но размах уже был очевиден. Позвонил Володя Хашиг: «Михалыч, хотим видеть тебя главным тренером» — «Уже дал слово. Отказаться не могу». Я понимал, что «Краснодар» — суперпредложение. Но срываться из Нижнего — это некрасиво, не по-тренерски…
— Больше «Краснодар» не проявлялся?
— Нет. Хотя с Галицким как-то общались, Хашиг нас знакомил. Перебросились нескольким фразами. Что Галицкий сделал для Краснодарского края — это уму непостижимо.
Полная версия интервью Побегалова
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