Как Александр Побегалов не возглавил «Краснодар». Рассказывает тренер

Один из самых колоритных российских тренеров Александр Побегалов в интервью «СЭ» рассказал, как ему поступило предложение от «Краснодара». Случилось это в 2009 году, когда краснодарский клуб вышел в первую лигу.

— Обиднее всего, что стоило договориться с «Волгой», сразу же возникло самое интересное в жизни предложение, — рассказал Побегалов. — Из «Краснодара».

— Он был еще не в премьер-лиге?

— Только вышел в первую. Но размах уже был очевиден. Позвонил Володя Хашиг: «Михалыч, хотим видеть тебя главным тренером» — «Уже дал слово. Отказаться не могу». Я понимал, что «Краснодар» — суперпредложение. Но срываться из Нижнего — это некрасиво, не по-тренерски…

— Больше «Краснодар» не проявлялся?

— Нет. Хотя с Галицким как-то общались, Хашиг нас знакомил. Перебросились нескольким фразами. Что Галицкий сделал для Краснодарского края — это уму непостижимо.

Полная версия интервью Побегалова