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«Локомотив» поздравил Семина с днем рождения
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«Локомотив» поздравил Семина с днем рождения 

Спорт-Экспресс 11 мая 2018
«Локомотив» на официальном сайте поздравил с днем рождения главного тренера команды Юрия Семина​. Сегодня российскому специалисту исполняется 71 год. Красно-зеленые в этом сезоне под руководством Семина стали чемпионами России.
"11 мая день рождения отмечает главный тренер «Локомотива» Юрий Павлович Семин. Ему исполнился 71 год. К очередной дате Палыч оформил очередной трофей. И на сегодняшнюю тренировку приедет в отличном настроении. Традиция, когда-то заложенная им самим, соблюдена: первое время чемпионский кубок будет храниться на базе в Баковке. Юрий Павлович, поздравляем от души! Вы — пример жизнелюбия, стойкости и преданного отношения к футболу. К новым победам и свершениям!" — говорится в сообщении.
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