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Геркус — Сёмину: с днём рождения, золотой наш Юрий Палыч. Трижды золотой!
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Геркус — Сёмину: с днём рождения, золотой наш Юрий Палыч. Трижды золотой! 

Чемпионат.com 11 мая 2018
Фото: Газета "Труд"
Президент московского «Локомотива» Илья Геркус в своём «инстаграме» поздравил главного тренера команды Юрия Сёмина с днём рождения. Сегодня, 11 мая, российскому специалисту исполняется 71 год.
«Оле-оле-оле! С днём рождения, золотой наш Юрий Палыч. Трижды золотой!» — написал Геркус.
В нынешнем сезоне под руководством Сёмина «Локомотив» сумел завоевать золотые медали чемпионата России впервые за 14 лет. До этого специалист дважды становился чемпионом страны с «железнодорожниками» — в 2002 и 2004 годах.
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