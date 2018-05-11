Президент московского «Локомотива» Илья Геркус в своём «инстаграме» поздравил главного тренера команды Юрия Сёмина с днём рождения. Сегодня, 11 мая, российскому специалисту исполняется 71 год.
«Оле-оле-оле! С днём рождения, золотой наш Юрий Палыч. Трижды золотой!» — написал Геркус.
В нынешнем сезоне под руководством Сёмина «Локомотив» сумел завоевать золотые медали чемпионата России впервые за 14 лет. До этого специалист дважды становился чемпионом страны с «железнодорожниками» — в 2002 и 2004 годах.