Совет дизайнеров Америки наградит Ким Кардашьян за влияние на моду

Глупо отрицать, что Ким Кардашьян со своей многомиллионной армией поклонниц по всему миру оказывает определенное влияние на модные тенденции: стоит реалити-звезде надеть что-нибудь эдакое, как за ней наверняка сразу же повторяют тысячи. Вот и Совет модных дизайнеров Америки (CFDA) глаза на очевидное закрывать не стал — и вручит Ким Кардашьян специальную награду за влияние на индустрию моды.

На ежегодной церемонии вручения наград CFDA Awards, которая в этом году состоится 4 июня, Ким Кардашьян станет официальной обладательницей первой в своем роде премии Influencer Award. Судя по всему, в дальнейшем CFDA собирается вручать такую премию ежегодно — и есть подозрение, что о клане Кардашьян-Дженнер в свете этой награды мы услышим еще не раз.

попкорнnews