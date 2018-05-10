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Ким Кардашьян сказала, что «всегда болеет за Хлои и Тристана»
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Ким Кардашьян сказала, что «всегда болеет за Хлои и Тристана» 

Журнал ОК! 10 мая 2018
Участница популярного реалити и бизнесвумен Ким Кардашьян дала интервью во время программы «В прямом эфире с Келли и Майклом», где выразила надежду на то, что Хлое Кардашьян и баскетболист Тристан Томпсон помирятся.
Я всегда болею за неё (Хлое Кардашьян — прим. ред.). Я всегда болею за любовь. Я всегда болею за семью, — заявила Ким.
Несколько недель назад Тристан и Ким отписались друг от друга в социальных сетях, а недавно оказалось, что Томпсон заблокировал Кардашьян.
Напомним, в начале апреля спортсмена застали во время поцелуя с незнакомкой в клубе, а затем его видели уже с другими девушками. Всё это происходило накануне беременности его девушки Хлое Кардашьян. От стресса у нее случились преждевременные роды.
Журнал ОК!: последние новости
Ким Кардашьян и Канье Уэст появились на публике на фоне слухов о разводе Кендалл, Кайли, Крис Дженнер и Ким Кардашьян блеснули на званом ужине Хлое Кардашьян недовольна своей фигурой
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