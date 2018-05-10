Ким Кардашьян сказала, что «всегда болеет за Хлои и Тристана»

Участница популярного реалити и бизнесвумен Ким Кардашьян дала интервью во время программы «В прямом эфире с Келли и Майклом», где выразила надежду на то, что Хлое Кардашьян и баскетболист Тристан Томпсон помирятся.

Я всегда болею за неё (Хлое Кардашьян — прим. ред.). Я всегда болею за любовь. Я всегда болею за семью, — заявила Ким.

Несколько недель назад Тристан и Ким отписались друг от друга в социальных сетях, а недавно оказалось, что Томпсон заблокировал Кардашьян.

Напомним, в начале апреля спортсмена застали во время поцелуя с незнакомкой в клубе, а затем его видели уже с другими девушками. Всё это происходило накануне беременности его девушки Хлое Кардашьян. От стресса у нее случились преждевременные роды.