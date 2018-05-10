Черчесов зарабатывает 2,5 миллиона евро в год. Рейтинг зарплат тренеров ЧМ-2018 

Коллеги из Голландии опубликовали зарплаты тренеров сборных-участниц чемпионата мира в России. Понятно, что цифры примерные, но все же. По информации канала Zoomin TV, больше Черчесова зарабатывают только Йоахим Лев, Тите, Дидье Дешам и Хуан Лопетеги. А вот остальные 27 специалистов, которые приедут на ЧМ-2018, получают меньше Станислава Саламовича.
Например, человек, работающий с Лионелем Месси — Хорхе Сампаоли — обогащается лишь на 1,77 миллиона евро в год против 2,5 у тренера сборной России. Звезд АПЛ из Англии тоже готовят к ЧМ за «скромную сумму» — Гарет Саутгейт кладет в карман 1,9 млн Самый «бедный» тренер ЧМ-2018 — Алиу Сиссе из сборной Сенегала. Его оклад — каких-то 200 тысяч евро в год.