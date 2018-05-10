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«Трактор» проявляет интерес к Медведеву и Мартынову
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«Трактор» проявляет интерес к Медведеву и Мартынову 

Спорт-Экспресс 10 мая 2018
По информации «СЭ», «Трактор» интересуется двумя защитниками «Авангарда» — Евгением Медведевым и Егором Мартыновым. Оба хоккеиста являются воспитанниками челябинского клуба.
35-летний Медведев провел в прошлом сезоне за «Авангард» 54 матча в регулярном сезоне и 7 в Кубке Гагарина, набрав 30 (11 + 19) и 2 (1+1) очка соответственно.
На счету 27-летнего Мартынова 22 (9+13) очка в 53 встречах регулярки и 2 передачи в 7 играх плей-офф.
Шипачев, скорее всего, перейдет в «Динамо» // Рамо может вернуться в «Авангард»
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