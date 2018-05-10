«Трактор» проявляет интерес к Медведеву и Мартынову

35-летний Медведев провел в прошлом сезоне за «Авангард» 54 матча в регулярном сезоне и 7 в Кубке Гагарина, набрав 30 (11 + 19) и 2 (1+1) очка соответственно.

На счету 27-летнего Мартынова 22 (9+13) очка в 53 встречах регулярки и 2 передачи в 7 играх плей-офф.

Шипачев, скорее всего, перейдет в «Динамо» // Рамо может вернуться в «Авангард»