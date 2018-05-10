Ростовчанки-синхронистки заняли пятое место в России 

В Казани завершился чемпионат страны по синхронному плаванию, в нем приняли участие спортсменки из 22 регионов.
Общекомандный зачет выиграла с большим отрывом Москва: из столицы приехали сразу шесть команд, в которые входят спортсменки сборных России. На втором месте оказались петербурженки.
— Замкнули тройку лидеров чемпионата синхронистки из Московской области, на четвертом месте остались хозяева соревнований — команда Татарстана. Сборная Ростовской области, составленная практически синхронистками южной столицы, заняла итоговое 5 общекомандное место, — сообщила администрация Ростова.
В состав сборной вошли три спортсменки из Ростовского областного колледжа олимпийского резерва, четыре девушки из детско-юношеской спортивной школы № 10, три синхронистки из спортивной школы олимпийского резерва № 22.