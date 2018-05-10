Ростовчанки-синхронистки заняли пятое место в России

Казани завершился чемпионат страны по синхронному плаванию, в нем приняли участие спортсменки из 22 регионов.

Общекомандный зачет выиграла с большим отрывом Москва : из столицы приехали сразу шесть команд, в которые входят спортсменки сборных России. На втором месте оказались петербурженки.

— Замкнули тройку лидеров чемпионата синхронистки из Московской области , на четвертом месте остались хозяева соревнований — команда Татарстана . Сборная Ростовской области , составленная практически синхронистками южной столицы, заняла итоговое 5 общекомандное место, — сообщила администрация Ростова.

В состав сборной вошли три спортсменки из Ростовского областного колледжа олимпийского резерва, четыре девушки из детско-юношеской спортивной школы № 10, три синхронистки из спортивной школы олимпийского резерва № 22.