«Бессмертный полк» маршировал по Канаде

С каждым годом советское вторжение в эту страну становится все более многолюдным

В канадской столице прошла ежегодная публичная акция «Бессмертный полк», организованная русскоязычной общиной Оттавы . Акция началась в павильоне Канадского музея войны, одним из экспонатов которого является легендарный советский танк Т-34. Павильон, в котором стоит танк, последние 15 лет служит местом встречи русских эмигрантов, празднующих День Победы.

У брони танка состоялся митинг с возложением цветов (ФОТО Т-34), после которого участники организовали шествие «Бессмертного полка». В этот поход отправилось порядка 400 человек, в колонне шел посол России Александр Дарчиев и представители посольства Казахстана со своим государственным флагом. (ФОТО Бессмертный полк Оттава)

Городские власти и полиция, как всегда, без бюрократических проволочек дали согласие на проведение шествия. Другим естественным союзником русских канадцев стала погода — в этом году весна в Оттаве не спешила вступать в права, зимние холода отступили сравнительно недавно, однако все же отступили. Весна хороша везде, но в канадской столице она прекрасна. В это сладкое время года здесь уже по-летнему тепло, город-сад окутан ароматом цветов и готовится отпраздновать ежегодный фестиваль тюльпанов, огромные поля которых раскинулись в центре и на окраинах.

Акции 9 мая предшествовала большая работа оргкомитета праздника, в состав которого входили только волонтеры, в том числе добрая знакомая корреспондента «КВ» Наталья Тарышкина — директор культурно-образовательного центра «Родник» https://www.rodnik.ca и русской школы Святых Кирилла и Мефодия. Школу и центр патронирует Казанско-Покровский Храм в Оттаве, прихожанкой которого является Наталья.

В течение солидного промежутка жизни я, как и она, был прихожанином этого храма. Я уже давно вернулся в Россию, но по-прежнему считаю своим духовным отцом настоятеля храма протоиерея Дмитрия Севера и поддерживаю дружбу с теми его чадами, с которыми сошелся в годы эмиграции.

28 апреля активисты русской общины провели гараж-сэйл, все вырученные средства пошли на организацию праздничного обеда для ветеранов и детей войны, которых с каждым годом, как это ни грустно, остается все меньше. В нынешнем году русскоязычные жители Оттавы чествовали девятерых ветеранов.

5 мая боевая колонна легковых машин, украшенных символами Победы, совершила автопробег по улицам канадской столицы, в том числе перед зданием парламента. Из окон автомобилей гремели советские военные марши, на ветру развевались красные знамена, георгиевские ленты и российские триколоры. Автопробег не вызвал никакого протеста у жителей Оттавы (это вам не Киев), участники акции высадились у здания российского посольства, где вместе с послом Александром Дарчиевым возложили цветы к памятнику Советскому Солдату.

6 мая канадцы официально отмечают V. E. Day — День Победы в Европе. В этот день русские активисты провели на собранные ранее деньги праздничный банкет с концертом, в котором приняли участие артисты всех возрастов, включая самых юных.

Помещение для банкета любезно предоставила канадская ветеранская организация The Royal Canadian Legion, т.е. можно сказать, что праздник прошел в местном Доме офицеров. Для участников войны и гостей, чье детство пришлось на грозные фронтовые годы, банкет был бесплатным. Столы ломились от изысканных закусок, в числе почетных гостей был уже знакомый нам посол России Александр Дарчиев, посол Республики Беларусь Дмитрий Басик, первый секретарь посольства Казахстана Куржан Айтмаханов.

В нынешнем году «Бессмертный Полк» прошагал маршем по Оттаве, Монреалю , Торонто — городу, где проживает самая большая русскоязычная община в Канаде , а также по Калгари, Ванкуверу , Виктории. В общей сложности в акциях памяти приняло участие более 10 тысяч человек.

С каждым годом эти мероприятия становятся все более многолюдными. Организаторов праздничных шествий в Канаде никто не клеймит позором как иностранных агентов, акции не вызывают сопротивления властей. Митинги, шествия и автопробеги 9 мая привлекают внимание общественности, прессы, они становятся частью той «мягкой силы», которая формирует позитивный образ России в глазах канадцев, несмотря на непростую международную обстановку, недавнюю высылку нескольких российских дипломатов и на то, что министром иностранных дел Канады является этническая украинка Христя Фриланд , не пылающая любовью к России. Посвященные Дню Победы страницы открыты в социальных сетях, создан двуязычный сайт 9mayottawa.ca.

Практически у всех русских эмигрантов в Канаде есть второй, российский, паспорт. В последние годы в России иногда раздаются голоса, требующие отмены двойного гражданства. Если такое когда-нибудь случится, эмигранты этого не оценят.