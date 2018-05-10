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Ким Кардашьян получила по заслугам
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Ким Кардашьян получила по заслугам 

Lenta.ru 10 мая 2018
Фото: Lenta.ru
Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян будет удостоена звания Инфлюенсер года. Об этом сообщает Hypebae.
Совет модельеров Америки (CFDA) создал новую награду и решил вручить ее 37-летней Кардашьян. «За последнее десятилетие Ким Кардашьян-Уэст в совершенстве овладела мастерством влияния в цифровой среде», — заявила основатель Совета модельеров дизайнер Диана фон Фюрстенберг.
Ким Кардашьян и другие члены семьи Кардашьян запустили множество компаний через медиа-платформы. В настоящий момент Ким Кардашьян руководит такими брендами, как KKW Beauty, KKW Fragrance, Kids Supply и Kimoji. Общее число ее подписчиков в Instagram, Twitter и в других социальных сетях составляет 200 миллионов.
«Ким — самый важный и сильный инфлюенсер в мире. Охват ее имени намного шире, чем ее собственных брендов. Каждый раз, когда она надевает, пишет или говорит о каком-то бренде, он становится знаменитым, и его продажи растут», — прокомментировал член совета директоров марки одежды Tommy Hilfiger.
В апреле основатель бразильского конкурса Miss BumBum Какау Оливер (Cacau Oliver) назвал ягодицы участницы реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян «причиной национальной озабоченности» и призвал женщин перестать копировать фигуру телезвезды.
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