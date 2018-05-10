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Шоу Петера Шмейхеля на RT: что нужно знать о Волгограде в преддверии ЧМ-2018
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Шоу Петера Шмейхеля на RT: что нужно знать о Волгограде в преддверии ЧМ-2018
RT на русском
10 мая 2018
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В
Волгограде
пройдут четыре игры группового этапа ЧМ-2018. Чемпион Европы по футболу и ведущий шоу на RT Петер Шмейхель узнал, что интересного ждёт гостей города-героя на Волге.
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