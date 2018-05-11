Односторонним будет движение сегодня на нескольких ЖД переездах в Вологде

Три железнодорожных переезда 11 мая частично закрыты. Сегодня на этих участках идут ремонтные работы.

В связи с асфальтированием дороги в одностороннем режиме будет ехать транспорт на трёх ЖД переездах, сообщает пресс-служба северной железной дороги.

С 10.00 до 12.00 частично закроется движение через «Северный обход» (ул. Клубова).

С 13.00 до 14.00 — через железнодорожный переезд 497 км (ул. Кирова).

С 14.00 до 17.00 односторонним станет железнодорожный переезд 502 км (ул. Железнодорожная, Прилуки).

Автомобилистов просят учитывать данные ограничения во время поездок по городу.