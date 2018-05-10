Месседж Дзюбы Черчесову, корректность Медведевой и нападки Европы на ЧМ в Тюмени

Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру четверга, 10 мая.

СБОРНАЯ. Дзюба . Глушаков. Дзагоев. Интриги списка Черчесова Завтра, 11 мая, главный тренер сборной России Станислав Черчесов огласит имена футболистов, которые будут готовиться к ЧМ-2018. Рассказываем, каким может быть состав. И есть немало интересных сюрпризов.

МЕССЕДЖ. Дзюба — откровенно о Манчини, Карпине и Черчесове Артем Дзюба дал большое интервью программе «Foot'больные люди». «СЭ» выделил самые яркие цитаты нападающего, который честно заявил о желании вернуться в сборную и рассказал об уходе из "Зенита"

ЛЕГЕНДА. «Наш вратарь лучше Кошечкина». Гашек — о России , Дацюке и сокращении команд на чемпионате мира Сегодня сборная России проведет четвертый матч на чемпионате мира — против Чехии . Перед игрой с одной из сильнейших европейских команд спецкор «СЭ» поговорил с легендой чешского хоккея, знаменитым вратарем, который четырежды завоевывал медали первенств планеты (но ни разу — золотые).

РАССТАВАНИЕ. Медведева vs Тутберидзе. Исключение из правил В любом конфликте, как известно, виноваты две стороны. А расставание Медведевой и Тутберидзе по определению не могло быть безболезненным. Когда ты проводишь вместе 11 лет — то есть в случае с Медведевой практически всю сознательную жизнь — сложно вот так просто сказать «спасибо и до свидания». Но двукратная чемпионка мира и серебряный призер Олимпиады в конфликте с собственным тренером ведет себя предельно корректно и дипломатично.

ТОЧКА. Заземление фазы. Файзулин покидает «Зенит» О Викторе Файзулине в последние 2,5 года мало что было известно. Его выход на поле датируется сентябрем 2015 года и с тех пор в официальных играх «Зенита» участия не принимал. Причина — артроз коленного сустава, результат травм и неудачных операций, которые перенес игрок в течение своей карьеры. Он пять раз ложился под нож, но на поле так и не вернулся. По крайней мере, в сине-бело-голубой форме — во вторник «Зенит» объявил о скором расставании с Файзулиным. Вспоминаем, как складывалась карьера талантливого полузащитника.

НОВАЯ АТАКА. «Русские раздавали деньги и подарки». Норвежцы снова атакуют Тюмень Норвежский телеканал NRK обнародовал фрагменты внутренней переписки главы Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга со спортсменами. В этих письмах Бессеберг, покинувший свой пост из-за время коррупционного расследования, однозначно сказал о том, что выборы столицы чемпионата мира 2021 года, могли быть не совсем честными. Речь о коррупционной составляющей шла во время встреч Бессеберга со спортсменами в Оберхофе и Антерсельве в 2017 году. То есть менее чем через полгода после того, как Тюмень на конгрессе IBU в Кишиневе получила право на проведение турнира.

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