Ещё
Обозначены сроки отъезда Медведевой из России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Обозначены сроки отъезда Медведевой из России 

Lenta.ru 10 мая 2018
Фото: Lenta.ru
Жанна Девятова, мать российской фигуристки Евгении Медведевой, заявила, что спортсменка уедет в Канаду не раньше июня. Ее слова передает «Р-Спорт».
«У Жени запланированы несколько выступлений в Японии в период с 21 мая по 11 июня. В первые два уик-энда намечены выступления в рамках японского шоу Fantasy on Ice, после чего Женя должна приехать в Нагано и принять участие в специальном шоу олимпийцев. Соответственно, наш отъезд в Канаду может состояться только по окончании этих мероприятий», — заявила Девятова.
Медведева переедет в канадский Торонто, чтобы тренироваться под руководством Брайана Орсера. 7 мая фигуристка объявила, что прекращает сотрудничество с Этери Тутберидзе, с которой работала с 2007 года. По словам специалиста, Медведева перестала выходить с ней на связь, а до старта Олимпийских игр в Пхенчхане просила на год оставить Алину Загитову в юниорах.
В результате Загитова выступила на Олимпиаде и завоевала золотую медаль. Двукратная чемпионка мира Медведева стала серебряным призером.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Верните мне ее, мне без нее плохо»11
Франция вернула Севастополь Украине44
Далай-лама рассказал о Третьей мировой войне1
На Украине появилась «патрульная полиция Крыма»182
Назван победитель боя Су-57 и F-2277
Видео
01:50
Рогозину найдут новую работу
Политика Люди
00:46
Следствие отпустило Малобродского
Общество
04:15
Названа неожиданная версия исчезновения малазийского MH370
Происшествия
04:30
Перенос посольства США в Иерусалим привел к убийствам
В мире
01:01
Украинцы устроили скандал на шоу Соловьева
Общество
00:40
«И что с этим Крымом делать?»
Украина Статьи
00:38
Кобзон отказался открывать Крымский мост
Шоу-бизнес
00:56
«Какие-то выродки»: Певцов об «Евровидении»
Шоу-бизнес
00:58
Бузова попрощалась с «мальчиками в памперсах»
Шоу-бизнес
01:00
Что россияне думают о новом клипе Киркорова
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение