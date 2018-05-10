«Трактор» определится с главным тренером к коцу мая

Директор «Трактора» Иван Сеничев рассказал, когда клуб назначит главного тренера. Анвар Гатиятулин завоевал бронзовые медали КХЛ в нынешнем сезоне, но клуб и тренер пока не договорились о новом контракте.

«Нам еще Анвар Гатиятулин не ответил, он в сборной, мы его не дергаем. Рассматриваем много кандидатур. Еще не утвержден бюджет, и как только это произойдет, наступит какое-то понимание по главному тренеру. Думаю, к концу мая все будет ясно, приоритет будем отдавать российскому тренеру, но посмотрим, какие будут условия.

Все определяют деньги, условия контракта. У нас очень мало денег — самый маленький бюджет в дивизионе Харламова, к сожалению, но что есть, то есть, и мы исходим из этого. Конечно, нам хотелось бы пригласить тренера с именем, но там совсем другие расклады. Зато у нас хороший клуб, хороший коллектив», — сказал Сеничев.

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