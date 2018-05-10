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Тибетская делегация ВСНП посетила Канаду
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Тибетская делегация ВСНП посетила Канаду 

ИА Синьхуа 10 мая 2018
Оттава, 10 мая /Синьхуа/ — Тибетская делегация Всекитайского собрания народных представителей /ВСНП/ в среду завершила свой четырехдневный визит в Канаду.
Делегация во главе с Падмой Вандю, депутатом ВСНП от Тибетского автономного района /ТАР/ и членом постоянного комитета КПК ТАР, посетила Торонто и Оттаву, где ее члены встретились и обменялись идеями с представителями всех кругов общественности.
Падма Вандю, который также является секретарем горкома КПК Лхасы, представил всеобъемлющую информацию об экономическом и социальном развитии Тибета и ответил на вопросы канадской стороны, что углубило взаимопонимание.
В Оттаве делегация встретилась с представителями Канадско-китайской законодательной ассоциации и комитета по иностранным делам и международному развитию палаты общин парламента Канады. В Торонто делегацию принял руководитель департамента международных отношений провинции Онтарио.
Падма Вандю заявил, что китайско-канадские отношения сохраняют хорошую динамику развития, у двух стран есть широкий круг общих интересов и возможности для сотрудничества. Он отметил, что Китай готов приложить совместные усилия с Канадой, чтобы воплотить в жизнь важные договоренности, достигнутые руководителями двух стран, углубить обмены и взаимодействие в различных областях, надлежащим образом урегулировать разногласия и чувствительные вопросы, а также содействовать устойчивому и стабильному развитию стратегического партнерства между Китаем и Канадой на благо народов обеих стран. Падма Вандю добавил, что ТАР готов активно поддерживать дружественные обмены между двумя государствами и участвовать в них.
Канадская сторона заявила, что придает большое значение развитию отношений с КНР. Канадско-китайская законодательная ассоциация продолжит содействовать развитию дружбы и сотрудничества между двумя странами. Провинция Онтарио готова укрепить взаимодействие с Китаем в таких областях, как экономика и торговля, наука и технологии, а также туризм. Канада впечатлена достижениями Тибета в различных сферах за последние годы и готова поддерживать искренние обмены с Китаем в целях укрепления взаимопонимания. —0—
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