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Для волонтеров перед ЧМ по футболу провели образовательную экскурсию в Москве
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Для волонтеров перед ЧМ по футболу провели образовательную экскурсию в Москве 

ТВ Центр 20 мая 2018
Фото: ТВ Центр
По мнению участников, чтобы интересно рассказать о Москве, нужно самому ее хорошо знать, рассказал «ТВ Центр». В дни первенства болельщики со всей планеты смогут рассчитывать на волонтеров, которые объяснят, как проехать к стадиону или гостинице, подскажут, где попробовать русскую кухню, купить сувениры. И, конечно, расскажут о Красной площади, Арбате, Воробьевых горах.
"Как патриоту своей, не страны, а патриоту своей Родины, для меня важно, чтобы человек приехал в мою страну, приехал в мой любимый город, увидел, как я здесь живу, увидел этот весь московский колорит, увидел все это движение, увидел замечательных людей. Почувствовал, что такое архитектура Москвы и почувствовал, все вытекающие из этого. Для меня, как для патриота это важно", — рассказала волонтер Эмилия Савина.
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