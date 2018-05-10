Ещё
Венгер: «Я — отчаянный парень»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Венгер: «Я — отчаянный парень» 

Евро-футбол.Ру 10 мая 2018
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о своей работе.
"Я буду стараться хорошо делать свою работу в «Арсенале» до последней минуты, а уже затем подумаю о будущем. Я не осознаю, что это моя последняя пресс-конференция в качестве тренера «канониров», поскольку все мои мысли направлены на игру с «Хаддерсфилдом» в воскресенье.
Я очень страстный, и в молодом возрасте я понял, что должен контролировать свои эмоции, иначе не выживу. В 33 года я тренировал топ-команду во Франции. Сейчас мне 68, и я никогда не останавливался.
Вы видели настоящего Арсена Венгера. Я — отчаянный парень, когда речь идёт о победе в футбольном матче. Это является важным аспектом моей личности", — цитирует Венгера BBC.
Евро-футбол.Ру: последние новости
Пирло будет работать ассистентом Манчини в сборной Италии Эллардайс не исключает своё увольнение Консейсау может сменить Фонсеку в "Шахтёре"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Верните мне ее, мне без нее плохо»11
Франция вернула Севастополь Украине44
Далай-лама рассказал о Третьей мировой войне1
На Украине появилась «патрульная полиция Крыма»182
Назван победитель боя Су-57 и F-2277
Видео
01:50
Рогозину найдут новую работу
Политика Люди
00:46
Следствие отпустило Малобродского
Общество
04:15
Названа неожиданная версия исчезновения малазийского MH370
Происшествия
04:30
Перенос посольства США в Иерусалим привел к убийствам
В мире
01:01
Украинцы устроили скандал на шоу Соловьева
Общество
00:40
«И что с этим Крымом делать?»
Украина Статьи
00:38
Кобзон отказался открывать Крымский мост
Шоу-бизнес
00:56
«Какие-то выродки»: Певцов об «Евровидении»
Шоу-бизнес
00:58
Бузова попрощалась с «мальчиками в памперсах»
Шоу-бизнес
01:00
Что россияне думают о новом клипе Киркорова
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение