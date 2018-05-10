Венгер: «Я — отчаянный парень»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о своей работе.

"Я буду стараться хорошо делать свою работу в «Арсенале» до последней минуты, а уже затем подумаю о будущем. Я не осознаю, что это моя последняя пресс-конференция в качестве тренера «канониров», поскольку все мои мысли направлены на игру с «Хаддерсфилдом» в воскресенье.

Я очень страстный, и в молодом возрасте я понял, что должен контролировать свои эмоции, иначе не выживу. В 33 года я тренировал топ-команду во Франции. Сейчас мне 68, и я никогда не останавливался.

Вы видели настоящего Арсена Венгера. Я — отчаянный парень, когда речь идёт о победе в футбольном матче. Это является важным аспектом моей личности", — цитирует Венгера BBC.