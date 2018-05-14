Ещё
Медведева: многие понимают, что я не воспринимала серебро Олимпиады как трагедию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Медведева: многие понимают, что я не воспринимала серебро Олимпиады как трагедию 

Чемпионат.com 10 часов назад
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию, двукратная серебряная медалистка Олимпийских игр в Пхёнчхане россиянка Евгения Медведева заявила, что не воспринимала поражение от Алины Загитовой на Играх-2018 как трагедию.
«Многие люди прекрасно понимают, что я не воспринимала своё серебро как трагедию, и что мои слёзы не были вызваны абсолютным разочарованием в своих силах, результате. Да, я шла за самой высокой наградой, но для меня в фигурном катание главное — получать удовольствие от того, что ты делаешь. Выходя со льда, я не испытывала никакого сожаления, потому что я знала, что сделала абсолютный максимум от того, что могу сделать на данный момент», — сказала Медведева в эфире Первого канала.
Чемпионат.com: последние новости
Кузнецова: мы с Мартинесом поставили нашу работу на паузу Геркус – Сёмину: с днём рождения, золотой наш Юрий Палыч. Трижды золотой! «Локомотив» планировал приобрести Селихова или Лунева до покупки Медведева
Комментарии  Ещё 17 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Верните мне ее, мне без нее плохо»9
Франция вернула Севастополь Украине19
На Украине появилась «патрульная полиция Крыма»157
Назван победитель боя Су-57 и F-2277
Далай-лама рассказал о Третьей мировой войне1
Видео
01:50
Рогозину найдут новую работу
Политика Люди
00:46
Следствие отпустило Малобродского
Общество
04:15
Названа неожиданная версия исчезновения малазийского MH370
Происшествия
04:30
Перенос посольства США в Иерусалим привел к убийствам
В мире
01:01
Украинцы устроили скандал на шоу Соловьева
Общество
00:40
«И что с этим Крымом делать?»
Украина Статьи
00:38
Кобзон отказался открывать Крымский мост
Шоу-бизнес
00:56
«Какие-то выродки»: Певцов об «Евровидении»
Шоу-бизнес
00:58
Бузова попрощалась с «мальчиками в памперсах»
Шоу-бизнес
01:00
Что россияне думают о новом клипе Киркорова
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение