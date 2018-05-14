Медведева: многие понимают, что я не воспринимала серебро Олимпиады как трагедию 

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию, двукратная серебряная медалистка Олимпийских игр в Пхёнчхане россиянка Евгения Медведева заявила, что не воспринимала поражение от Алины Загитовой на Играх-2018 как трагедию.
«Многие люди прекрасно понимают, что я не воспринимала своё серебро как трагедию, и что мои слёзы не были вызваны абсолютным разочарованием в своих силах, результате. Да, я шла за самой высокой наградой, но для меня в фигурном катание главное — получать удовольствие от того, что ты делаешь. Выходя со льда, я не испытывала никакого сожаления, потому что я знала, что сделала абсолютный максимум от того, что могу сделать на данный момент», — сказала Медведева в эфире Первого канала.