Пятиклассник ударил ножом сожителя матери в Ленинградской области 

В деревне Пудомяги (Ленинградская область) пятиклассник пырнул ножом 28‐летнего сожителя своей матери. Об этом сообщило ИА Nation News.
По данным информагентства, 8 мая во время ссоры с сожителем матери школьник ударил его ножом в грудную клетку.
Пострадавшего госпитализировали, а с задержанным мальчиком провели беседу в присутствии адвоката и матери.
В середине января охранник одной из московских школ задержал на входе старшеклассника с несколькими ножами и бензином для зажигалки. У него также нашли набор отверток, дубинку и охотничий патрон.