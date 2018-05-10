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Пятиклассник ударил ножом сожителя матери в Ленинградской области
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Пятиклассник ударил ножом сожителя матери в Ленинградской области 

360tv.ru 10 мая 2018
В деревне Пудомяги (Ленинградская область) пятиклассник пырнул ножом 28‐летнего сожителя своей матери. Об этом сообщило ИА Nation News.
По данным информагентства, 8 мая во время ссоры с сожителем матери школьник ударил его ножом в грудную клетку.
Пострадавшего госпитализировали, а с задержанным мальчиком провели беседу в присутствии адвоката и матери.
В середине января охранник одной из московских школ задержал на входе старшеклассника с несколькими ножами и бензином для зажигалки. У него также нашли набор отверток, дубинку и охотничий патрон.
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