Должность Анвара Гатиятулина в ХК «Трактор» пророчат тренеру из Омска 

Главным тренером челябинского хоккейного клуба «Трактор» станет Герман Титов из омского «Авангарда», пишет «Championat.com» со ссылкой на собственный источник.
Вместе с Титовым к «чёрно-белым» в грядущем сезоне должен присоединиться его помощник — тренер «Авангарда» Андрей Яковенко. Взамен в Омск может поехать бывший вице-президент «Трактора» по хоккейной деятельности Сергей Гомоляко.
Спортивное сообщество ожидает, что официально о кадровых перестановках станет известно после чемпионата мира по хоккею, который сейчас проходит в Дании.
Напомним, что руководство «Трактора» изъявило желание и дальше работать с главным тренером Анваром Гатиятулиным и даже якобы предложило ему более выгодный контракт. Однако тот, судя по всему, решил войти в тренерский штаб санкт-петербургского СКА.