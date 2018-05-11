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Должность Анвара Гатиятулина в ХК «Трактор» пророчат тренеру из Омска
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Должность Анвара Гатиятулина в ХК «Трактор» пророчат тренеру из Омска 

АиФ 11 мая 2018
Фото: superomsk.ru
Главным тренером челябинского хоккейного клуба «Трактор» станет Герман Титов из омского «Авангарда», пишет «Championat.com» со ссылкой на собственный источник.
Вместе с Титовым к «чёрно-белым» в грядущем сезоне должен присоединиться его помощник — тренер «Авангарда» Андрей Яковенко. Взамен в Омск может поехать бывший вице-президент «Трактора» по хоккейной деятельности Сергей Гомоляко.
Спортивное сообщество ожидает, что официально о кадровых перестановках станет известно после чемпионата мира по хоккею, который сейчас проходит в Дании.
Напомним, что руководство «Трактора» изъявило желание и дальше работать с главным тренером Анваром Гатиятулиным и даже якобы предложило ему более выгодный контракт. Однако тот, судя по всему, решил войти в тренерский штаб санкт-петербургского СКА.
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Комментарии  Ещё 10 источников 
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