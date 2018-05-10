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Худшая группа в истории приедет в Россию
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Худшая группа в истории приедет в Россию 

Lenta.ru 10 мая 2018
В Москве выступит канадская рок-группа Nickelback. Концерт состоится 21 мая в «Олимпийском», сообщается на сайте мероприятия.
Выступление пройдет в рамках мирового тура Feed The Machine.
«Мы не можем дождаться возвращения и хотим играть для всех наших фанатов в Европе! Концерты там являются одними из самых запоминающихся событий для нас, так как наши европейские друзья вносят в каждый концерт что-то поистине заразительное — в хорошем смысле этого слова. Это наше самое крупное шоу на данный момент, и мы готовы устроить в этом туре реально безбашенную вечеринку», — заявил вокалист коллектива Чед Крюгер.
Группа также выступит в Санкт-Петербурге 23 мая.
Канадская группа Nickelback часто попадает в списки худших групп на планете. Коллектив неоднократно высмеивали и критиковали. 15 февраля голливудский актер Арнольд Шварценеггер пошутил про рокеров, заявив, что они, наряду с автомобильными пробками и герпесом, гораздо популярнее Конгресса США. В конце декабря 2016-го основатель Facebook Марк Цукерберг продемонстрировал работу домашнего искусственного интеллекта. Компьютер отказался включить хорошие песни Nickelback, «поскольку у этой группы их нет».
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