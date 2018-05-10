Худшая группа в истории приедет в Россию

Москве выступит канадская рок-группа Nickelback. Концерт состоится 21 мая в «Олимпийском», сообщается на сайте мероприятия.

Выступление пройдет в рамках мирового тура Feed The Machine.

«Мы не можем дождаться возвращения и хотим играть для всех наших фанатов в Европе! Концерты там являются одними из самых запоминающихся событий для нас, так как наши европейские друзья вносят в каждый концерт что-то поистине заразительное — в хорошем смысле этого слова. Это наше самое крупное шоу на данный момент, и мы готовы устроить в этом туре реально безбашенную вечеринку», — заявил вокалист коллектива Чед Крюгер.

Группа также выступит в Санкт-Петербурге 23 мая.