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Кузнецова: мы с Мартинесом поставили нашу работу на паузу
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Кузнецова: мы с Мартинесом поставили нашу работу на паузу 

Чемпионат.com 10 мая 2018
Фото: Чемпионат.com
Российская теннисистка Светлана Кузнецова в интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову прокомментировала информацию о её расставании с тренером Карлосом Мартинесом. «Прокомментирую многочисленные истории о смене моей команды. Я очень трепетно отношусь к каждому, кто со мной на пути, кто помогает мне. С Карлосом мы провели успешные годы вместе, и я уверена в его профессионализме на все сто процентов. Но сейчас, после травмы и восстановления, у меня новый этап, и я стараюсь анализировать происходящее и искать новые решения для спортивного развития. И я, и Карлос хотим результатов — для этого спортсмен и тренер вместе.
Сейчас мы просто поставили на паузу нашу работу, но это не значит, что завтра или послезавтра мы снова не будем двигаться вместе к общим целям!» — сказала Кузнецова.
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