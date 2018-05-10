Пятилетний сын Евгения Плющенко рассказал, что копит деньги на квартиру

Юный фигурист, сын продюсера Яны Рудковской и двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко с самого раннего возраста довольно серьезно относится к жизни. Мальчик уже успел стать фотомоделью для модных детских журналов, а недавно победил в своих первых соревнованиях на льду. В своем последнем интервью пятилетний Саша серьезно заявил о своих планах и, более того, признался, что уже думает о будущем и копит все зарабатываемые деньги на собственную квартиру. Оказалось, он даже не потратил свой первый гонорар.

Деньги дома. Храню их в копилочке. Пока не собираюсь ничего покупать. Вот вырасту и возьму квартиру, а сейчас не буду,

— заявил Саша Плющенко.

Почему ребенок в таком возрасте уже копит на квартиру, Евгений Плющенко, который был рядом с сыном во время интервью, не пояснил. Однако, конечно, сейчас Саше нет необходимости тратить личные деньги на что-либо, ведь родители покупают ему все необходимое. За успехи, например, они обязательно делают ему подарки.

Трансформеры, супергерои, машинки Hot Wheels — все мое любимое. А дедушка с бабушкой за победу вот машинку вручили — да, там целый трек в коробке. Такая классная, серебряная,

— похвастался Саша.

Он признался, что фотографироваться ему не нравится. Видимо, мальчику уже наскучила роль фотомодели. Зато он с удовольствием принимает участие в модных показах, а также с радостью тренируется на льду. Мальчику нравится тренировать вращения.

В будущем мечтаю стать олимпийским чемпионом, как папа. Поэтому надо обязательно много тренироваться. В воскресенье у меня выходной, а во все остальные дни нет. Утром просыпаюсь и еду на каток. Иногда все хорошо проходит, а иногда не очень. Устаю,

— рассказал Саша.

Евгений Плющенко пояснил, что считает очень важным сохранить у ребенка спокойное психологическое состояние.

Даже если бы он и не выиграл первые соревнования, то я бы отнесся к этому спокойно. У меня случались взлеты и падения, именно они помогали идти вперед,

— заметил фигурист.

Папу мальчик считает главой семьи. Ведь если Саша не слушается, то отец усмиряет его строгим голосом, а иногда показывает ремень. Вместе с родителями Саша вместе гуляет, ходит по магазинам, летает в самолетах, путешествует и играет. В троллей и больничку — с мамой. В трансформеров, супергероев — с папой. Говоря же о сверстниках с журналистом «СтарХита» , Саша заявил:

Дружу со многими — Аллой-Викторией и Мартином Киркоровыми, Аришей Лебедевой. А люблю Настю Соколову — это моя невеста.

С Настей они вместе тренируются в академии «Ангелы Плющенко». И дети действительно прекрасно дружат.

Напомним, в конце апреля пятилетний Саша принял участие в своих первых соревнованиях по фигурному катанию и одержал уверенную победу. Малыш соревновался в категории с мальчиками 6 и 7 лет, выступая в рамках открытого фестиваля по фигурному катанию на коньках «Кубок Евгения Плющенко». Конечно, не все в Сети поверили в честную победу мальчика. Однако родители Саши постоянно показывают, как он усердно тренируется на льду, а потому у ребенка есть и немало защитников.

Маленький Александр — единственный совместный ребенок Яны Рудковской и Евгения Плющенко (пара официально оформила отношения в 2009 году). От первого брака у фигуриста есть сын Егор (мальчик носит фамилию матери Марии Ермак). У светской львицы от брака с миллиардером Виктором Батуриным есть два подростка, Андрей и Николай. Кстати, вчера Яна впервые за долгое время показала Андрея публике.

Фото: Instagram @rudkovskayaofficial