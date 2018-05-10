Газзаев пожелал Каррере собрать полноценную команду единомышленников

— Как оценить выступление «Спартака», который гарантировал себе место в Лиге чемпионов? Правда, еще предстоит узнать, какими финишируют красно-белые — вторыми или третьими.

— Так это принципиальный момент, без этого оценивать невозможно! Серебро — это прямая путевка. А бронза — надо еще отбор проходить, то есть, по сути, попадание в Лигу чемпионов окажется под вопросов. Если спартаковцы займут второе место — значит, сезон, безусловно, удачный. Единственное, что мне непонятно — этот странный и несвоевременный демарш Романа Пилипчука.

— На чьей вы стороне — Карреры или Пилипчука?

— Нужно находиться внутри коллектива, чтобы разобраться, что случилось. Однако есть непреложная истина. За все всегда в ответе главный тренер. Он герой, когда одержаны победы, именно его критикуют журналисты и болельщики, его отправляют в отставку в случае неудачи. А второй тренер, третий, пятнадцатый — все должны трудиться на главного, на своем участке работы.

В чем в свое время повезло мне — у меня был стабильный, профессиональный и надежный штаб. Я благодарен своим ближайшим помощникам — Владимиру Шевчуку , Николаю Латышу, Александру Стельмаху Олегу Ипатенко и другим сотрудникам. Вместе мы добились выдающихся результатов, и я им очень благодарен, ведь в одиночку побеждать невозможно. С ними мне работалось комфортно, и, что очень важно, я всегда чувствовал за спиной полную поддержку, а не опасность. А вот Каррера, как видится, был вынужден оглядываться… Желаю Массимо, чтобы вокруг него образовалась полноценная команда единомышленников! ( Дмитрий СИМОНОВ

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