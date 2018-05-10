Валерий Газзаев: «Уверен, после сезона Семин „проставится“

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России, депутат Госдумы Валерий Газзаев считает, что наставник «Локомотива» Юрий Семин , выиграв чемпионат страны, в очередной раз показал свой уровень. Комментируя разговоры о конфликтах в московском клубе, специалист отметил, что каждый должен заниматься своим делом.

"Я — молодой тренер!" «Начистоту» с Юрием Семиным

— Я, конечно же, уже поздравил Юрия Павловича — пока что только по телефону, без стола. Но уверен, после завершения сезона он что-нибудь запланирует и «проставится»! (Смеется.)

"Локомотив" — чемпион совершенно по праву. А вклад главного тренера в этот успех — огромен. Именно при нем свой лучший футбол стали демонстрировать Денисов, Фернандеш, братья Миранчук, Игнатьев, Фарфан, Рыбус. Кого-то из них давно списали, другие не могли выйти на новый уровень. А в итоге все футболисты показали стабильность и помогали команде.

Не согласен со словами президента «Локомотива» о том, что якобы только два игрока «нацеливали всех на чемпионство». Все-таки это делал прежде всего главный тренер. Юрий Павлович — профессионал до мозга костей, который в очередной раз показал свой уровень. Опытный тренер разбирается в психологии, понимает стратегию турнирной борьбы, знает, куда поставить и как раскрыть каждого игрока, находится в курсе тактических инноваций. Его роль состоит в том, чтобы нацелить всех на решение общей задачи, управлять командой и создать коллектив единомышленников, нацеленных на большую победу. Это Семину удалось великолепно! Что касается разговоров про определенные конфронтации внутри «Локомотива» — так просто каждый должен заниматься своим делом. У тренера свои задачи, у президента клуба — свои. ( Дмитрий СИМОНОВ

Полная версия интервью с Валерием Газзаевым Секрет семинского золота // За Палыча! Рабинер — о главном герое чемпионата // «Семин не изменился». Чемпионы 2004 года — о нынешнем «Локомотиве»